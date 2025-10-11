Μεγαλειώδης είναι η συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν εν ενεργεία και απόστρατοι στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας.

Σημείο συνάντησης έχει οριστεί η Παλιά Βουλή με σύνθημα «μας χρωστάτε πολλά, δεν σας χρωστάμε τίποτα» και η συμμετοχή στην κινητοποίηση είναι μεγάλη, καθώς έχουν μεταβεί στην πρωτεύουσα δεκάδες λεωφορεία με αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και απόστρατους από όλη την Ελλάδα.

​Τη διοργάνωση της συγκέντρωσης έχει αναλάβει το Συντονιστικό Φορέων Εκπροσώπησης εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία Στελεχών, το οποίο αποτελείται από 13 φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο σμήναρχος ε.α. Βασίλης Τσιλιγιάννης, πρόεδρος του Συντονιστικού Αποφοίτων ΑΣΣΥ και του ΣΑΣΤΥΑ, αναφερόμενος στα αιτήματα της κινητοποίησης, μιλά για σοβαρές ανησυχίες και απογοήτευση στο στράτευμα. Όπως εξηγεί, οι αλλαγές πλήττουν τη φυσική εξέλιξη των υπαξιωματικών και δημιουργούν έντονη ανασφάλεια. «Πολλά στελέχη ήδη σκέφτονται να παραιτηθούν. Αν περάσει το νομοσχέδιο, οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές», σημειώνει. Ο υποπλοίαρχος Δημήτρης Μεθενίτης από την πλευρά του, πρόεδρος της ΠΟΕΣ, υπογραμμίζει ότι η κινητοποίηση οργανώνεται σε συνεργασία με 12 αστικά σωματεία. Παράλληλα, τονίζει ότι η ΠΟΜΕΝΣ προσπάθησε να αποφύγει ρήξη με το υπουργείο, αλλά οι αλλαγές οδηγούν τα στελέχη σε συνθήκες που ο ίδιος χαρακτηρίζει «εργασιακό μεσαίωνα». Ο ίδιος εκφράζει αμφιβολίες για τις εξαγγελθείσες αυξήσεις, λέγοντας πως στην ουσία αφαιρούνται βαθμοί από τους υπαξιωματικούς και στη συνέχεια επιστρέφονται με μορφή αύξησης, δημιουργώντας «ψευδή κέρδη».

Η ΠΟΜΕΝΣ, από την πλευρά της, έχει καταγγείλει ότι το νέο βαθμολόγιο «παγώνει» την εξέλιξη χιλιάδων στελεχών και ανατρέπει κεκτημένα δεκαετιών χωρίς καμία μεταβατική πρόβλεψη. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, σμηναγός Ηλίας Κολλύρης, τονίζει ότι στελέχη με πολυετή υπηρεσία έρχονται αντιμέτωπα με αιφνιδιαστικές αλλαγές, κάτι που προκαλεί έντονη ανησυχία. Η ΠΟΜΕΝΣ ζητά να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο μόνο για τους νεοεισερχόμενους και σχεδιάζει επαφές με βουλευτές και κόμματα για να προβάλλει τις ενστάσεις της.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας: