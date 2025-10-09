Αυτό ήταν το Happy Vibes Festival 2025, ένα διήμερο event που ολοκληρώθηκε αφήνοντάς μας γεμάτους χαρά, συγκίνηση και βαθιά ευγνωμοσύνη.

Η καρδιά της Πλάκας χτύπησε δυνατά —με ρυθμούς ξεγνοιασιάς, χαράς και γέλιου, με στιγμές ευεξίας, με πολλά χαμόγελα, αγκαλιές, πολύ χορό με μουσικές του κόσμου και μια σκηνή που έλαμπε από ελπίδα, Ελλάδα και το πιο σημαντικό, θετική ενέργεια.

Όμως η πιο δυνατή στιγμή του φεστιβάλ δεν ήταν πάνω στη σκηνή.

Ήταν η στιγμή που μάθαμε πως, χάρη στη δική σας συμμετοχή, στη θετική σας ενέργεια και στην αγάπη που μοιραστήκατε, συμβάλλατε στην εκπλήρωση μιας ευχής ενός ακόμη παιδιού του Make-A-Wish Ελλάδος!

Γιατί κάθε βήμα, κάθε αγκαλιά, κάθε εισιτήριο, έγινε δύναμη. Κι αυτό είναι το πραγματικό happy vibe!

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους εσάς που χορέψατε, γελάσατε, συγκινηθήκατε και κάνατε το φεστιβάλ αυτό κάτι πολύ περισσότερο από μια γιορτή: Μια συλλογική πράξη αγάπης και προσφοράς.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Kiki Kakoullis, καλλιτέχνη και χορογράφο με πάνω από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον χώρο της εκπαίδευσης, του χορού και του performance, έμπνευση του οποίου ήταν το Happy Vibes Festival! Εδώ και μια δεκαετία, ο Kiki είναι ενεργός εθελοντής του Make-A-Wish Ελλάδος, στηρίζοντας με πάθος το έργο του οργανισμού.

Ένα εξίσου μεγάλο ευχαριστώ στο Stelios Foundation Conference Hall για τη φιλοξενία, στους υπέροχους δασκάλους, καλλιτέχνες και εθελοντές που μας έδειξαν ότι η χαρά, ο ρυθμός και η παρέα, είναι για όλους. Συνεχίζουμε με την ίδια πίστη πως, όταν οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους, μπορούν να κάνουν θαύματα!