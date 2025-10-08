Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων, ο δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει ειδική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στον προαύλιο χώρο του δημαρχείου. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε γνωστό ότι από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν συλλεχθεί 88 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, εκ των οποίων 2,5 τόνοι αφορούν λαμπτήρες.

Από τις 10:00 το πρωί, στο δημαρχείο της πόλης έχει «σταθμεύσει» ένα ειδικά διαμορφωμένο van που προσκαλεί τους δημότες να πετάξουν παλιές, ξεχασμένες ή χαλασμένες ηλεκτρικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, φορτιστές, υπολογιστές αλλά και λαμπτήρες, στέλνοντας με τον τρόπο αυτό το μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η δράση γίνεται σε συνεργασία του δήμου Θεσσαλονίκης με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και θα επαναληφθεί και αύριο, Πέμπτη, από τις 10:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα. «Όσοι έχουν παλιά συσκευή που θέλουν να την ξεφορτωθούν, μπορούν να τη φέρουν στο δημαρχείο, όπου υπάρχει ειδικό βανάκι ώστε να τις ανακυκλώσουμε. Ο δήμος Θεσσαλονίκης είναι πρωτοπόρος στο κομμάτι της ανακύκλωσης συσκευών, είναι και ο πρώτος σε τονάζ ανακυκλώσιμων συσκευών», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Γιώργος Δημαρέλος.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υπενθύμισε πως όποιος πολίτης ενδιαφέρεται να ανακυκλώνει ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να καλεί όλο τον χρόνο το τηλεφωνικό κέντρο του δήμου Θεσσαλονίκης και να κλείνει ραντεβού με τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να γίνεται σωστά η διαδικασία της ανακύκλωσης.

Εκ μέρους της εταιρείας Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., ο Ιωάννης Καραγώγος τόνισε πως στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί ένα μεγάλο δίκτυο ανακύκλωσης συσκευών, μέσα από τα δημοτικά κτίρια αλλά και από καταστήματα που συμμετέχουν στην προσπάθεια. Υπογράμμισε πως πιλοτικά, αυτό το διάστημα, τοποθετείται σε εξωτερικούς χώρους ένας νέος κάδος, πακτωμένος στο έδαφος, όπου οι πολίτες θα μπορούν να πετούν τις μικροσυσκευές, ενώ θα υπάρχει ειδική θήκη για τόνερ. Εξέφρασε, δε, την άποψη πως με την πλήρη ανάπτυξη αυτών των κάδων, το επόμενο διάστημα θα γίνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον τομέα της ανακύκλωσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ανάλογη δράση με το ίδιο διαμορφωμένο van έγινε και στον δήμο Καλαμαριάς, το προηγούμενο διήμερο, με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή μαθητών, ενώ την Παρασκευή 10/10 και τη Δευτέρα 13/10, από τις 10:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα, το όχημα της ανακύκλωσης θα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Ευόσμου.