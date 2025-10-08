Την ώρα που βρισκόταν στον «αέρα» ραδιοφωνικού σταθμού και έδινε συνέντευξη συνελήφθη αγρότης στη Βοιωτία.

Ηχητικό ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε αποτυπώνει τη στιγμή της σύλληψης του αγρότη, την ώρα που μιλούσε ζωντανά σε ραδιοφωνικό σταθμό της Βοιωτίας για τα επεισόδια και τις εντάσεις που είχαν σημειωθεί νωρίτερα.

Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο ηχητικό, οι αστυνομικοί πλησιάζουν τον αγρότη, ο οποίος βρισκόταν πάνω στο γεωργικό του μηχάνημα, το οποίο είχε σταματήσει και δεν ήταν εν κινήσει, και του ζητούν να κατέβει.

«Η ασφάλεια είναι εδώ, κατέβα», ακούγεται να του λέει κάποιος, με εκείνον να ρωτά «Γιατί να κατέβω;». Ακολουθεί ένταση, φωνές και λογομαχία, με τον αγρότη να ακούγεται να φωνάζει: «Γιατί με σπρώχνεις;», ενώ τον καλούν να ηρεμήσει κι εκείνος επιμένει πως δεν θα κατέβει από το όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο της σύλληψης.

Η τοπική ιστοσελίδα Tv Star αναφέρει πως ο αγρότης που συνέλαβαν είναι ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς.

Σύμφωνα με συναδέλφους του, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό σχετίζεται με τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτών και Αστυνομικών.