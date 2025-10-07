Ένταση σημειώθηκε στο Δοικητήριο Λιβαδειάς, όταν αγρότες εισέβαλαν στην αίθουσα, όπου παρουσιάζεται το σχέδιο Ανάπτυξης, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που μετέδωσε το TV Star, αγρότες μπήκαν στην αίθουσα και περικύκλωσαν τον υπουργό, μιλώντας για επιχείρηση διάσπασης του αγροτικού κινήματος. Τελικά, αποφασίστηκε από εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων να αποχωρήσουν από τη σύσκεψη για την οποία είχαν πρόσκληση να συμμετάσχουν.

Νωρίτερα, είχε ξεσπάσει ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, έξω από την πύλη του Διοικητηρίου.

Οι αγρότες έσπασαν τον κλοιό των αστυνομικών, σύμφωνα με το Tv Star, προχώρησαν στη συνέχεια σε πορεία διαμαρτυρίας και σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και αγροτών λίγο πριν από την πύλη του Διοικητηρίου. Οι διαπραγματεύσεις αγροτών και αστυνομικών επέτρεψαν τελικά τη στάθμευση τρακτέρ έξω από το διοικητήριο.

Τα επεισόδια έγιναν πιο έντονα μεταξύ αγροτών και Αστυνομικών με την έλευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αστυνομία έκανε ρίψη χημικών, με τους αγρότες να καταφέρνουν και να σπάνε τον αστυνομικό κλοιό, περνώντας με τα τρακτέρ τους στον προαύλιο χώρο του διοικητηρίου.