Ο Οκτώβριος μας προσφέρει ένα μαγευτικό θέαμα: η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025 φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό, εμφανιζόμενη μεγαλύτερη και πιο λαμπερή από ποτέ, καθώς η Σελήνη πλησιάζει στο κοντινότερο σημείο της στην τροχιά της γύρω από τη Γη.

Το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Η πανσέληνος του Οκτωβρίου είναι γνωστή με το παρατσούκλι «Φεγγάρι της Συγκομιδής» («Harvest Moon»). Σύμφωνα με το Almanac, η ονομασία αυτή δίνεται στην πανσέληνο που εμφανίζεται πιο κοντά στην Ισημερία του Σεπτεμβρίου (που φέτος ήταν στις 22 του μήνα).

Η προέλευση του ονόματος βρίσκεται στη λαϊκή παράδοση των αγροτών. Το έντονο φως αυτής της πανσελήνου τους επέτρεπε να συνεχίζουν τη συγκομιδή της σοδειάς τους μέχρι αργά τη νύχτα – όχι μόνο κατά τη νύχτα της πανσελήνου, αλλά και τις ημέρες γύρω από αυτή.

Αν και συνήθως το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» εμφανίζεται τον Σεπτέμβριο, φέτος το σεληνιακό ημερολόγιο το ορίζει για τον Οκτώβριο, κάνοντας τη φετινή πανσέληνο μοναδική. Απόψε, λοιπόν, οι ουρανοί φωτίζονται από την πρώτη υπερπανσέληνο του 2025, προσφέροντας ένα θέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.