Μπορούν να πάρουν μέρος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας οι δρομείς που αποφάσισαν να δηλώσουν συμμετοχή μόλις ένα μήνα πριν από τη διοργάνωση; Αν επισκεφθούν ένα από τα 150 επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Αθήνα, μέσω των οποίων διεκδικούν τις 2.300 δωρεάν συμμετοχές που προσφέρει ο ΟΠΑΠ για τις διαδρομές της διήμερης δρομικής γιορτής, τότε μπορούν!

Δείτε τι έκαναν οι δρομείς που θέλουν να συμμετάσχουν στη μεγάλη δρομική γιορτή:

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου. Οι 2.300 συμμετοχές που προσφέρει δωρεάν ο ΟΠΑΠ, Μέγας Χορηγός της διοργάνωσης, είναι για τον Μαραθώνιο Δρόμο των 42.195 μέτρων, τις διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων, καθώς και για τον αγώνα 5 χλμ. Universities Night Run, τη βραδινή διαδρομή για φοιτητές και φοιτήτριες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ το πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ, το οποίο θα πρέπει να επισκεφθούν μέχρι και την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, για να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής και να συμμετάσχουν στην κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου για την ανάδειξη των 2.300 τυχερών.

Η συμμετοχή επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω email, όπου θα βρουν και θα συμπληρώσουν την ειδική φόρμα του ΣΕΓΑΣ για να οριστικοποιήσουν και επικυρώσουν τη συμμετοχή τους. Τον αγωνιστικό αριθμό τους και το υλικό του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, θα τα παραλάβουν από το κατάστημα ΟΠΑΠ, όπου υπέβαλαν αίτηση, επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητα και τον μοναδικό αριθμό συμμετοχής τους.