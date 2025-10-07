Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό, καθώς η κίνηση από νωρίς το πρωί σήμερα, Τρίτη 7/10, είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. «Κόκκινοι» είναι και αρκετοί από τους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό.

Στον Κηφισό τα προβλήματα παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενώ στο κέντρο της Αθήνας η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον είναι μπλοκαρισμένη και Λεωφόρο Συγγρού, εντοπίζονται καθυστερήσεις.

Δυσκολίες παρατηρούνται στην κίνηση των οχημάτων και στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Η ενημέρωση από την Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας,

25΄-30΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας (είσοδος από Λαμία).

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφερειακή Υμηττού.

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

