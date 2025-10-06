Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6 Οκτωβρίου) στο κέντρο της Πάτρας, όταν ένα πεύκο ύψους περίπου 15 μέτρων έπεσε ξαφνικά στην Πλατεία Όλγας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές σε καταστήματα και διερχόμενους πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, το δέντρο βρισκόταν στην πλευρά της οδού Κολοκοτρώνη και η πτώση του προκάλεσε στιγμιαίο πανικό στους θαμώνες των κοντινών καταστημάτων εστίασης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως οι ρίζες του δέντρου ήταν σάπιες και δεν μπορούσαν πλέον να το στηρίξουν, ενώ η επιβάρυνση από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις πιθανότατα συνέβαλε στην κατάρρευσή του.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Πλατεία Όλγας είναι αυτή την περίοδο περιφραγμένη λόγω εργασιών ανάπλασης. Κατά την ώρα της πτώσης, στο σημείο δεν υπήρχαν συνεργεία ή περαστικοί, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου αναμένεται να προχωρήσουν σε αυτοψία για να διαπιστωθεί η στατικότητα και άλλων δέντρων στην περιοχή, με στόχο την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.