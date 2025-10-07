Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Συμβάλλειν», σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για Θέματα Προσβασιμότητας, κα Έλενα Μαντζαβίνου, σας προσκαλεί σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Πού: MyrtilloCafe

Πότε: 10 Οκτωβρίου 2025

Θεατρική Παράσταση: «Ιερά Οδός 343 – Μαρτυρίες από το Δρομοκαΐτειο»

Ώρα: 18:00 – 21:30

Πρόγραμμα: 18.00-18.30 Χαιρετισμοί

18.30-19.30 Θεατρική παράσταση

19.30-21.30 Ανοικτή συζήτηση και Ελαφρύ Σνακ

Είσοδος: Ελεύθερη

Απευθύνεται σε: Όλο το κοινό, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και λήπτες υπηρεσιών

Γιατί αυτή η εκδήλωση

Κάθε χρόνο, στις 10Οκτωβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας μας υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχύσουμε την ενημέρωση και την υποστήριξη γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας.

Η παράσταση «Ιερά Οδός 343 – Μαρτυρίες από το Δρομοκαΐτειο» βασισμένη στο Ομώνυμο Βιβλίο της Μαρίας Φαφαλιού, αντλεί έμπνευση από αυθεντικές μαρτυρίες ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν ή εργάστηκαν στο Δρομοκαΐτειο. Μέσα από την τέχνη, φωτίζονται οιπροκλήσεις, τα βιώματα και οι αλήθειες γύρω από την ψυχική νόσο, δίνοντας φωνήσε ιστορίες που συχνά μένουν στο περιθώριο.

Η ΑμΚΕ «Συμβάλλειν» υλοποιεί δράσεις όπως αυτή, φέρνοντας την τέχνη στο προσκήνιο και δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας και φωνές που φτάνουν μακριά. Μέσα από τη θεατρική παράσταση, προάγεται η κατανόηση, η ενημέρωση και η σύνδεση με την κοινωνία, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης που ενώνει και ευαισθητοποιεί.

Διοργάνωση

Η ΑμΚΕ «Συμβάλλειν» είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που δημιουργήθηκε από ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας και δραστηριοποιείται υλοποιώντας προγράμματα και δράσεις με κοινωφελή, επιστημονικό, κοινωνικό και εθελοντικό χαρακτήρα.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Αθηναίων και την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για θέματα Προσβασιμότητας, κα Έλενα Μαντζαβίνου, με την πολύτιμη παραχώρηση του φιλόξενου χώρου και του catering του Myrtillo Cafe.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα παράδειγμα συνεργασίας με κοινωνικό αποτύπωμα και έμπρακτο συμπεριληπτικό χαρακτήρα.

Σας περιμένουμε!

Με την παρουσία σας θα συμβάλετε στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για την ψυχική υγεία, στην αποστιγματοποίηση και στη διάδοση του μηνύματος ότι η ψυχική υγεία είναι δικαίωμα όλων.

Πληροφορίες :

2105228600 / 2105246133

[email protected]

www.symvallein.gr