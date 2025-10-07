Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανέθεσε στον απερχόμενο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί, να διαπραγματευτεί εντός 48 ωρών έναν βιώσιμο τρόπο για τη σταθεροποίηση της κυβέρνησης της χώρας, κάνοντας μια τελευταία προσπάθεια αποτροπής της πολιτικής και οικονομικής κρίσης.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Λεκορνί το πρωί της Δευτέρας ήρθε μετά την αποτυχία του να εξασφαλίσει συναίνεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων για τη συγκρότηση νέου υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Μακρόν τού ανέθεσε «την ευθύνη της διεξαγωγής τελικών διαπραγματεύσεων μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, με στόχο την κατάρτιση μιας κοινής πλατφόρμας δράσης και σταθερότητας για τη χώρα».

Το Bloomberg αναφέρει πως η παραίτηση του Λεκορνί προκάλεσε έντονες μεταβολές στις αγορές. Οι γαλλικές μετοχές υπέστησαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τα τέλη Αυγούστου, ενώ η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά εννέα μονάδες βάσης, φτάνοντας το 3,6%.

Συγκεκριμένα, οι μετοχές των μεγάλων γαλλικών τραπεζών υποχώρησαν αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης κατά το άνοιγμα: BNP Paribas (-4,35%), Société Générale (-5,91%) και Crédit Agricole (-4,35%).

Στις 11.10 τοπική ώρα, ο δείκτης CAC 40 υποχωρούσε κατά 1,49%, μετά την πτώση του κατά 2% αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης.

Η πτώση των τραπεζών αποδίδεται «100% σε αυτή την πολιτική απόφαση», δήλωσε ο Alexandre Baradez, υπεύθυνος αναλύσεων στην IG France.

Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με τις εξής βασικές επιλογές: να ορίσει νέο πρωθυπουργό, ο οποίος θα αναλάβει τη συγκρότηση κυβέρνησης· να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές· ή να παραιτηθεί – ενδεχόμενο που έχει επανειλημμένα απορρίψει.

Το Bloomberg εξηγεί πως με την προθεσμία για την υποβολή του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού να λήγει την ερχόμενη Δευτέρα, η κυβέρνηση ενδέχεται να αναγκαστεί να καταφύγει σε έκτακτες διαδικασίες για την αποφυγή αδιεξόδου.