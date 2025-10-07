Με την ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων και των ομήρων και ένα κερί, μέλη της πρωτοβουλίας «Πορεία της Ζωής» (March of Life) τίμησαν, νωρίς το πρωί, στον Λευκό Πύργο, τη μνήμη όλων όσοι δολοφονήθηκαν στην αιματηρή επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Κρατώντας στα χέρια φωτογραφίες των ομήρων, τα μέλη της πρωτοβουλίας διάβασαν στις 6:29 το πρωί, ακριβώς την ώρα που δύο χρόνια πριν άρχισε να εκτυλίσσεται η φονική επίθεση, τα ονόματα όσων έχασαν τη ζωή τους αλλά και όσων απήχθησαν, υπενθυμίζοντας πως δύο χρόνια μετά, 48 άτομα παραμένουν σε ομηρία.

«Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: “Μην ξεχάσεις ποτέ την 7η Οκτωβρίου! Μην ξεχάσεις ποτέ τους ομήρους!”», αναφέρουν μέλη της πρωτοβουλίας. «Μοιραζόμαστε τη θλίψη του εβραϊκού λαού, στεκόμαστε στο πλευρό του εβραϊκού κράτους ανεξάρτητα από την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια στον αντισημιτισμό και το μίσος κατά του Ισραήλ», σημειώνουν όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η σημερινή συγκέντρωση μνήμης στον Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί τμήμα διεθνούς καμπάνιας της πρωτοβουλίας «Πορεία της Ζωής», στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν, ταυτόχρονα, ανάλογες δράσεις σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο.