Μία οικογενειακή γιορτή κατέληξε σε τραγωδία στην πολιτεία Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας, όταν ένας αστυνομικός και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί σε μπανιέρα μοτέλ, λίγες ώρες μετά τον εορτασμό των τέταρτων γενεθλίων της κόρης τους. Το ζευγάρι, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και κοκαΐνης, γεγονός που σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία του νερού και τη χρήση θερμαντικού σώματος οδήγησε σε θερμοπληξία και, τελικά, στον θάνατό τους.

Ο 37χρονος αστυνομικός, Ζέφερσον Λουίζ Σαγκάζ, και η 41χρονη σύζυγός του, Άνα Καρολίνα Σίλβα, ιδιοκτήτρια καταστήματος αισθητικής, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μπανιέρα μοτέλ στην πολιτεία Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας, το βράδυ της 11ης Αυγούστου, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το ζευγάρι είχε περάσει τη μέρα γιορτάζοντας τα γενέθλια της κόρης τους και καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και κοκαΐνης. Μετά τη γιορτή, μετέβησαν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και στη συνέχεια κατέλυσαν στο μοτέλ «Dallas» περίπου τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με τη New York Post.

Όταν δεν πήγαν να παραλάβουν την κόρη τους την επόμενη μέρα, οι συγγενείς ανησύχησαν και δήλωσαν την εξαφάνισή τους.

Τα σώματά τους εντοπίστηκαν μέσα στην μπανιέρα του μοτέλ

Οι Αρχές κατέληξαν ότι η αιτία θανάτου ήταν θερμοπληξία, ωστόσο σημειώνεται ότι οι ουσίες στο αίμα τους πιθανόν να περιόρισαν την ικανότητά τους να αντιδράσουν στη ζέστη.

«Το νερό στην μπανιέρα είχε φτάσει τους 50 βαθμούς Κελσίου (122°F), ενώ ένας θερμαντήρας δωματίου λειτουργούσε επίσης στη μέγιστη ένταση», σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η αιτία και των δύο θανάτων ήταν εξωγενής δηλητηρίαση, που συνέβαλε στη θερμοπληξία με έντονη αφυδάτωση, θερμική κατάρρευση, καταλήγοντας σε ανεπάρκεια οργάνων και θάνατο», δήλωσε η επικεφαλής ιατροδικαστής Αντρέσα Μπόερ Φρόνζα την Πέμπτη.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ίχνη κοκαΐνης και πολύ υψηλά επίπεδα αλκοόλ στο αίμα τους.

«Η χρήση κοκαΐνης -η οποία από μόνη της μπορεί να προκαλέσει λήθαργο, υπνηλία ή και κώμα- σε συνδυασμό με το αλκοόλ, το οποίο προκαλεί και αυτό σε μεγάλες δόσεις τέτοια συμπτώματα, δημιουργεί έναν αυξημένο παράγοντα κινδύνου. Οι άνθρωποι μπαίνουν σε λήθαργο σε αυτή τη θερμοκρασία και δεν αντιλαμβάνονται τη θερμότητα, ούτε αντιδρούν», ανέφερε ο διευθυντής Ιατροδικαστικής της Επιστημονικής Αστυνομίας, δρ Φερνάντο Ολίβα ντα Φονσέκα.

«Ο λήθαργος είναι μια κατάσταση παρόμοια με χειμερία νάρκη, όπου ο μεταβολισμός του σώματος επιβραδύνεται σημαντικά», συμπλήρωσε.

Περαιτέρω έρευνες στο δωμάτιο του μοτέλ, το αυτοκίνητο του ζευγαριού και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποκάλυψαν πως δεν υπήρξαν σημάδια δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, πνιγμού ή ηλεκτροπληξίας, ούτε και συμμετοχή τρίτου προσώπου.

«Αυτές οι συνθήκες, σε συνδυασμό με τις ουσίες που βρέθηκαν στους οργανισμούς τους, οδήγησαν την Πολιτική Αστυνομία στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος ήταν αιφνίδιος και όχι αποτέλεσμα εξωτερικής παρέμβασης», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Φελίπε Σιμάο Γκόμες.

Νωρίτερα, η οικογένεια της Καρολίνα είχε εκδώσει δήλωση ισχυριζόμενη πως δεν ήταν χρήστρια ναρκωτικών και υποστήριξαν ότι πιθανόν εξαναγκάστηκε να καταναλώσει κοκαΐνη και αλκοόλ.

Το ζευγάρι ήταν μαζί σχεδόν 20 χρόνια και, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπήρχαν ενδείξεις ενδοοικογενειακής βίας.