Σε συλλήψεις δύο νοσηλευτριών του «Αττικόν» προχώρησε η αστυνομία, μετά από καταγγελία ότι έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε ασθενή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής όταν, μια 22χρονη έπαθε αλλεργικό σοκ.

Συγκεκριμένα, η νεαρή γυναίκα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, όταν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, οι δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, φέρεται να της χορήγησαν τη λάθος αγωγή και λίγο αργότερα η κοπέλα εμφάνισε αλλεργική αντίδραση στο φάρμακο.

Σε βάρος των δύο νοσηλευτριών σχηματίστηκε δικογραφία.