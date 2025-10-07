Ένας πρώην προπονητής του Ολυμπιακού είναι ο βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Νότιγχαμ, αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να απολύσει τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», ο Μάρκο Σίλβα είναι ο επιθυμητός διάδοχος για τη θέση του προπονητή στη Νότιγχαμ Φόρεστ σε περίπτωση απόλυσης του Άγγελου Ποστέκογλου.

Oπως αναφέρει το δημοσίευμα δεν ενδέχεται να υπάρξει οποιαδήποτε προσέγγιση στον Σίλβα πριν από το τέλος της σεζόν. Το συμβόλαιο του Μάρκο Σίλβα με τη Φούλαμ λήγει στο τέλος της σεζόν, ωστόσο έχει μια υψηλή ρήτρα αποδέσμευσης στο τρέχον συμβόλαιό του που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την αποχώρησή του αυτή τη χρονική στιγμή.

Nottingham Forest targets Marco Silva if Postecoglou departs amid pressure. Silva’s release clause complicates a midseason move. pic.twitter.com/xf8Yoa0ekK — FootballSpectator (@footballspecttr) October 6, 2025

Ο 48χρονος Πορτογάλος βρισκόταν στο πάγκο του Ολυμπιακού τη σεζόν 2015-16 με τον οποίο και κατέκτησε το πρωτάθλημα.