Νέες εντυπωσιακές εικόνες του διαστρικού αντικειμένου που διασχίζει το ηλιακό μας σύστημα δόθηκαν στη δημοσιότητα, προκαλώντας νέο κύμα θεωριών σχετικά με την προέλευσή του.

Αν και οι περισσότεροι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το μυστηριώδες αντικείμενο είναι κομήτης, το ρόβερ Perseverance της NASA στην επιφάνεια του Άρη έστειλε φωτογραφίες που δείχνουν ένα τεράστιο κυλινδρικό σχήμα.

Ερασιτέχνες αστρονόμοι και λάτρεις του διαστήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκαν έγχρωμες επεξεργασμένες εικόνες του αντικειμένου, γνωστού ως 3I/ATLAS, το οποίο εμφανίζεται να εκπέμπει μια πράσινη λάμψη, καθώς περνά κοντά από τον Άρη και κατευθύνεται προς τον Ήλιο.

Ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ, Άβι Λεμπ, ο οποίος εδώ και καιρό υποστηρίζει ότι το αντικείμενο θα μπορούσε να είναι εξωγήινο σκάφος ή ανιχνευτής, ανέλυσε τις φωτογραφίες του ρόβερ Perseverance, υπολογίζοντας την απόσταση, την ταχύτητα και τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Σύμφωνα με την αρχική του μελέτη, ο Λεμπ δεν πείστηκε ότι το 3I/ATLAS είναι πραγματικά ένα τεράστιο κυλινδρικό αντικείμενο, επισημαίνοντας ότι το ασυνήθιστο σχήμα ίσως είναι οπτικό αποτέλεσμα από την κάμερα του ρόβερ, που επιμήκυνε την εικόνα.

Εξήγησε ότι το φαινομενικό κυλινδρικό σχήμα που καταγράφηκε από την κάμερα Navcam πιθανότατα προκλήθηκε επειδή η κάμερα στοίβαξε εκατοντάδες εικόνες του 3I/ATLAS σε διάστημα περίπου δέκα λεπτών, κάνοντάς το να φαίνεται περισσότερο σαν «κορμός» παρά σαν «σφαίρα».

Ο καθηγητής πρόσθεσε ότι το 3I/ATLAS είναι πιθανό να είναι μικρότερο και πιο σφαιρικό, αλλά εξακολουθεί να είναι τεράστιο, με πιθανή διάμετρο που ξεπερνά τα 28 μίλια.

Ο δρ Χόρας Ντρου, συνταξιούχος ανώτερος ερευνητής του Αυστραλιανού Οργανισμού Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας (CSIRO), σημείωσε ότι η μυστηριώδης πράσινη λάμψη που φαίνεται σε ορισμένες εικόνες θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι το αντικείμενο είναι διαστρικό διαστημόπλοιο καλυμμένο με νικέλιο.

🚨: These are the alleged first Photographs of the Interstellar object 3I/ATLAS that were taken from Mars by the Perseverance Rover!



Does this look like a comet to you? pic.twitter.com/x3D90VtyFI — All day Astronomy (@forallcurious) October 5, 2025

Ο Ντρου εξήγησε ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογία στη Γη σε διαστημικά σκάφη, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα.

«Δεν είναι κομήτης», δήλωσε κατηγορηματικά ο Ντρου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το πρωί της Δευτέρας.

Ο Ντρου διαφώνησε με το συμπέρασμα του Λεμπ ότι το κυλινδρικό σχήμα οφείλεται σε παραμόρφωση εικόνας που προήλθε από το ρόβερ του Άρη, ισχυριζόμενος ότι ένας ερασιτέχνης αστρονόμος στη Γη κατέγραψε παρόμοιο σχήμα με το τηλεσκόπιό του.

«Βλέπουμε ένα επιμηκυμένο λευκό σχήμα, με μια πράσινη αύρα γύρω του. Όχι μια μικρή λευκή σφαίρα», εξήγησε ο Ντρου σε ανάρτηση που συνόδευε τη φωτογραφία του αστρονόμου.

Ο Ντρου, ο οποίος απέκτησε το διδακτορικό του στη χημεία από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, πρόσθεσε ότι οι προηγούμενες εικόνες του διαστρικού αντικειμένου ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, από «μετωπική οπτική γωνία» και δεν αποτύπωναν το σχήμα του από το πλάι, όπως οι νέες φωτογραφίες από τον Άρη.

Ο Λεμπ δήλωσε ενθουσιασμένος για μια άλλη εικόνα που τραβήχτηκε από διαφορετική κάμερα του Άρη, την HiRISE, η οποία διαθέτει καλύτερη ανάλυση και θα μπορούσε να δείξει το 3I/ATLAS με μεγαλύτερη ευκρίνεια.

Η συγκεκριμένη εικόνα μεταδίδεται στη Γη από το Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) και δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί από τη NASA.

Ο Λεμπ έχει στο παρελθόν διατυπώσει τη θεωρία ότι το 3I/ATLAS θα μπορούσε να είναι δεύτερο σκάφος που στάλθηκε από εξωγήινο πολιτισμό, μετά το παράξενο κυλινδρικό αντικείμενο Οουμουάμουα, το οποίο πέρασε κοντά από τη Γη το 2017.

Ο Λεμπ δήλωσε στην Daily Mail την Πέμπτη ότι οι καθαρές εικόνες και η ανάλυση της σύνθεσης του υποτιθέμενου κομήτη είναι τα κρίσιμα ευρήματα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν οριστικά τη φύση του 3I/ATLAS.

Παρά την κυκλοφορία των εικόνων από τη NASA, οι διαστημικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τα αρχικά τους ευρήματα από τη διέλευση του αντικειμένου κοντά στον Άρη.

Η Daily Mail επικοινώνησε με τη NASA για σχολιασμό και έλαβε απάντηση ότι η διαστημική υπηρεσία «παραμένει κλειστή λόγω διακοπής της κρατικής χρηματοδότησης».

Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) χρησιμοποίησε τα διαστημικά σκάφη Mars Express και ExoMars Trace Gas Orbiter για να παρατηρήσει επιτυχώς το 3I/ATLAS, αλλά εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ημέρες ή και εβδομάδες για να αναλυθούν πλήρως τα δεδομένα.

Εντωμεταξύ, ορισμένοι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι η παγκόσμια σιωπή γύρω από το 3I/ATLAS αποτελεί ένδειξη συγκάλυψης εκ μέρους των κυβερνήσεων.

«Το κλείσιμο της NASA είναι ύποπτο. Η καθυστέρηση της ESA είναι περίεργη. Αλλά η σιωπή της Κίνας, όταν έχει κάθε γεωπολιτικό λόγο να δημοσιεύσει και να επιδείξει τα ευρήματά της, δείχνει ότι κάτι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες», έγραψε ένας χρήστης του X τη Δευτέρα.

«Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο 3I/ATLAS, αλλά ξαφνικά, η σιωπή είναι εκκωφαντική», πρόσθεσε ένας άλλος.