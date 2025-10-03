Η NASA έχει σταματήσει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών μόλις λίγες ώρες πριν οι άνθρωποι αποκτήσουν την πιο κοντινή ματιά στο μυστηριώδες αντικείμενο που διασχίζει το ηλιακό μας σύστημα. Το διαστρικό αντικείμενο, με την ονομασία 3I/ATLAS, θα βρεθεί σε απόσταση μόλις 18 εκατομμυρίων μιλίων από τον Άρη στις 3 Οκτωβρίου, πραγματοποιώντας την πλησιέστερη διέλευσή του κοντά σε οποιονδήποτε πλανήτη φέτος. Δύο διαστημικά σκάφη που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον Κόκκινο Πλανήτη, τα Mars Express και ExoMars, ετοιμάζονται να τραβήξουν τις καλύτερες εικόνες και τις πιο ακριβείς μετρήσεις του παράξενου επισκέπτη, τον οποίο οι επιστήμονες έχουν ευρέως καταλήξει ότι πρόκειται για έναν ασυνήθιστο κομήτη από ένα απομακρυσμένο ηλιακό σύστημα.

Ωστόσο, όταν τα δεδομένα αυτά φτάσουν, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ενδέχεται να παραμείνει εντελώς σιωπηλή σχετικά με το πραγματικό είδος του αντικειμένου. Η NASA ανακοίνωσε ότι η επίσημη ιστοσελίδα της δεν θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του shutdown της κυβέρνησης, που οδήγησε στην αποστολή χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων στο σπίτι χωρίς αμοιβή. Δεν είναι σαφές εάν το προσωπικό της NASA θα κάνει οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με την πλησιέστερη διέλευση του αντικειμένου από τον Άρη, όπως συνέβη στη θρυλική συνέντευξη Τύπου που αποκάλυψε την ανακάλυψη μικροβιακής ζωής στον Άρη τον Σεπτέμβριο. Το shutdown ήρθε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή, καθώς οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η διέλευση της Παρασκευής θα μπορούσε να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τον μυστηριώδη κομήτη, συμπεριλαμβανομένου του αν πρόκειται για αντικείμενο εξωγήινης προέλευσης.

Ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ, Άβι Λοέμπ, έχει τονίσει ότι το 3I/ATLAS παρουσιάζει πάρα πολλά ασυνήθιστα χαρακτηριστικά για να είναι απλός κομήτης που διασχίζει το ηλιακό σύστημα. «Ελπίζουμε ότι θα μάθουμε πολλά περισσότερα για το 3I/ATLAS τις επόμενες μέρες», δήλωσε στην Daily Mail την Πέμπτη. Ο καθηγητής πρόσθεσε ότι τόσο τα Mars Express όσο και το ExoMars ξεκίνησαν την παρατήρηση του αντικειμένου την 1η Οκτωβρίου και θα συνεχίσουν να το μελετούν μέχρι την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου. Ο Λοέμπ σημείωσε ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για αρκετά ευρήματα που τα διαστημικά σκάφη θα μπορέσουν να συλλέξουν κατά την κοντινή προσέγγισή τους στο 3I/ATLAS, προσθέτοντας ότι τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να καθορίσουν μια για πάντα εάν πρόκειται για κομήτη ή τεχνητή κατασκευή. «Η εικόνα και η σύσταση είναι τα δύο κορυφαία ευρήματα ενδιαφέροντος», αποκάλυψε.

Από την ανακάλυψή του από έναν ερασιτέχνη αστρονόμο το καλοκαίρι, η επικρατούσα θεωρία ήταν ότι το 3I/ATLAS είναι ένας κομήτης με χημική σύσταση που δεν μοιάζει με τίποτα δημιουργημένο στο ηλιακό μας σύστημα. Τον Σεπτέμβριο, επιστήμονες του Michigan State University ανακοίνωσαν ότι το 3I/ATLAS εκτοξεύει αέριο ή σκόνη στο διάστημα πολύ πριν αρχίσει να πλησιάζει τον Ήλιο, κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο για έναν απομακρυσμένο κομήτη. Η μελέτη τους στο Astrophysical Journal Letters κατέληξε ότι αυτό σημαίνει ότι περιέχει μια μοναδική συλλογή μορίων, συμπεριλαμβανομένου του μονοξειδίου του άνθρακα, ενός άοσμου αερίου που συχνά παράγεται από την καύση ξύλου ή ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, ο Λοέμπ και οι συνεργάτες του έχουν βρει ακόμα περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι το διαστρικό αντικείμενο μπορεί να είναι κάτι άλλο, συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικά ασυνήθιστης πορείας του μέσα στο ηλιακό σύστημα και του πιθανώς τεράστιου μεγέθους του.

Με βάση προηγούμενες σαρώσεις και φωτογραφίες του φερόμενου κομήτη, ο Λοέμπ υπολόγισε ότι το 3I/ATLAS μπορεί να ξεπερνά τα τρία μίλια σε μήκος. Ωστόσο, η NASA έχει σημειώσει ότι μπορεί να είναι τόσο μικρό όσο 440 μέτρα, κάτι που θεωρείται ακόμα «θανατηφόρο για πόλεις», αν χτυπήσει τη Γη. «Τα νέα δεδομένα κατά την προσέγγιση του Άρη σίγουρα θα βοηθήσουν στην αποσαφήνιση ορισμένων ανωμαλιών του 3I/ATLAS, όπως το ασυνήθιστο μέγεθος και η σύστασή του, αλλά δεν θα εξηγήσουν τη σπάνια ευθυγράμμισή του με το επίπεδο της εκλειπτικής των πλανητών και τον σπάνιο χρονισμό της άφιξής του κοντά στον Άρη, την Αφροδίτη και τον Δία», εξήγησε ο Λοέμπ.

Η NASA και ο European Space Agency έχουν δηλώσει ότι η ιστορική συνάντηση της Παρασκευής πάνω από τον Άρη θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσει ερωτήματα σχετικά με την τροχιά του φερόμενου κομήτη στο διάστημα και τις φυσικές του ιδιότητες. Υψηλής ανάλυσης εικόνες και φασματικά δεδομένα θα παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τον πυρήνα και την ουρά του αντικειμένου, καθώς και για το φωτεινό, θολό νέφος αερίου και σκόνης που σχηματίζεται γύρω του. Ωστόσο, κάποιοι επιστήμονες έχουν ήδη απορρίψει εναλλακτικές θεωρίες για το 3I/ATLAS. Ο Τζόναθαν ΜακΝτόουελ, αστρονόμος και αστροφυσικός στο Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, δήλωσε: «Είναι σαφώς φυσικός κομήτης, οι προτάσεις περί του αντιθέτου προκαλούν γέλιο από ανθρώπους που είναι πραγματικοί ειδικοί στους κομήτες».