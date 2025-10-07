Η διακοπή των εθνικών ομάδων ήρθε την καλύτερη δυνατή στιγμή για την ομάδα του Χάνσι Φλικ, καθώς του δίνεται η ευκαιρία να δουλέψει με μεγαλύτερη ηρεμία, να επαναφέρει παίκτες που προέρχονται από τραυματισμούς και έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην Μπαρτσελόνα.

Όπως αναφέρει η Sport, υπάρχει αισιοδοξία πως Ραφίνια και Φερμίν Λόπεθ, θα είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στη δράση αμέσως μετά τη διακοπή και να είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Τζιρόνα, το οποίο ανοίγει το πρόγραμμα της Μπαρτσελόνα στην επιστροφή της, που προηγείται της κρίσιμης αναμέτρησης του Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου.

Πιο περίπλοκη είναι η κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ, που δίνει μάχη με τον χρόνο για να προλάβει την επιστροφή του στο παιχνίδι του Champions League, ενώ λίγες ημέρες αργότερα είναι το μεγάλο ντέρμπι την Ρεάλ Μαδρίτης.