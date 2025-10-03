Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τα τελευταία 24ωρα σε αρκετές περιοχές της χώρας, έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από την ερχόμενη Δευτέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, το τελευταίο διήμερο σε Παξούς, Δράμα, Χαλκιδική και στο ανατολικό Αιγαίο καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής, που ξεπέρασαν τους 100 τόνους ανά στρέμμα.

Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο προβλέπεται βελτιωμένος καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με περιορισμένα φαινόμενα και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας.

Η αλλαγή θα έρθει από το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, όταν ένα νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της επικράτειας, με βροχές και καταιγίδες που θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Παράλληλα, θα ενισχυθούν σημαντικά οι βοριάδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει εκ νέου πτώση.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι η νέα μεταβολή θα εκτιμηθεί εκ νέου το Σάββατο, με πιο ακριβή στοιχεία για την εξέλιξη του καιρού.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Νέο βροχοφόρο σύστημα από Δευτέρα…

Καλησπέρα!

🙏Αρκετοί τόνοι νερού έπεσαν το τελευταίο διήμερο στη χώρα μας. Στους Παξούς, στη Δράμα, στη Χαλκιδική και στο ανατολικό Αιγαίο η ποσότητα βροχής ξεπέρασε τους 100 τόνους ανά στρέμμα.

👉Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι καλός και σε στεριά και σε θάλασσα με περιορισμένα φαινόμενα ενώ θα ανέβει και η θερμοκρασία.

👉Από το βράδυ της Κυριακής 5/10 νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα διασχίσει τη χώρας δίνοντας αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές μέχρι και την Τετάρτη.

🎯Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα φαίνεται να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

📌Επιπλέον θα πνέουν και πολύ ισχυροί βοριάδες και θα ξαναπέσει η θερμοκρασία.

Η νέα μεταβολή του καιρού θα εκτιμηθεί αύριο».

Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σύμφωνα με τον οποίο το Σάββατο και η Κυριακή θα είναι δύο ημέρες με ήπιο καιρό, παρόλο που θα κάνει κρύο το πρωί κυρίως στη βόρεια και κεντρική ηπειρωτική χώρα. Από το βράδυ της Κυριακής και κυρίως μέσα στη Δευτέρα, οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας προς την περιοχή της Αδριατικής και θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας.

«Το διήμερο Δευτέρα με Τρίτη περιμένουμε και πάλι κακοκαιρία στη χώρα μας με αρκετές βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.