Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 52χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα της βάρδιάς του σε εργοστάσιο διαλογής σταφίδας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν το χέρι του 52χρονου εγκλωβίστηκε στους κυλίνδρους του μηχανήματος, με αποτέλεσμα μια ατσάλινη ράβδος να διαπεράσει το μπράτσο του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσίασε το MEGA, ο άτυχος άνδρας παρέμεινε εγκλωβισμένος για αρκετή ώρα, μέχρι να φτάσουν στο σημείο πυροσβέστες, ομάδα της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά τον απεγκλωβισμό του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο 52χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα αίτια του εργατικού ατυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.