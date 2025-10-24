Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Χρυσάνθη

Χρυσάφιος, Χρυσάφης, Χρυσαφένια

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίας Σεβαστιανής

Αγία Σεβαστιανή

Η Αγία Σεβαστιανή έζησε τον 1ο αιώνα μ.Χ. και καταγόταν από τη Σεβαστή της Φρυγίας. Υπήρξε μαθήτρια του Αποστόλου Παύλου, από τον οποίο διδάχτηκε τη χριστιανική πίστη και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη διάδοση του Ευαγγελίου. Με ζήλο ιεραποστολικό δίδασκε στις γυναίκες των ειδωλολατρών, επισκεπτόταν σπίτια και μιλούσε για την αλήθεια του Χριστού, γεγονός που εκείνη την εποχή θεωρούνταν εξαιρετικά τολμηρό.

Η δράση της προκάλεσε τη σύλληψή της επί αυτοκράτορα Δομετιανού και ηγεμόνα Σεργίου. Υπέστη σκληρά βασανιστήρια στη Μαρκιανούπολη της Θράκης και φυλακίστηκε, αλλά παρέμεινε ακλόνητη στην πίστη της. Ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με την παράδοση, της εμφανίστηκε μέσα στη φυλακή και την ενίσχυσε να υπομείνει το μαρτύριο. Μετά από νέα φρικτά βασανιστήρια, οι διώκτες της την οδήγησαν στην Ηράκλεια της Θράκης, όπου την έριξαν σε αναμμένο καμίνι· η Αγία βγήκε σώα, προκαλώντας τον θαυμασμό όλων.

Τελικά, ο ηγεμόνας διέταξε τον αποκεφαλισμό της έξω από την πόλη. Κατά το μαρτύριό της, αντί για αίμα, έτρεξε γάλα από τις πληγές της, σημείο της αγνότητας και της θείας χάριτος. Το τίμιο λείψανό της, σύμφωνα με την παράδοση, διασώθηκε θαυματουργικά και ενταφιάστηκε με ευλάβεια από μια χριστιανή γυναίκα ονόματι Αμμία στη Ραιδεστό.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της στις 24 Οκτωβρίου. Η Αγία Σεβαστιανή αποτελεί υπόδειγμα γυναικείας αρετής, ιεραποστολικής τόλμης και πίστης μέχρι θανάτου.