Αναστάτωση προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Λίμνης Ευβοίας περιστατικό κακοποίησης ζώου. Άγνωστο άτομο φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε έναν αδέσποτο σκύλο, γεγονός που προκάλεσε θλίψη στους κατοίκους της περιοχής.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης κατοίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ανέφερε ότι το ζώο ήταν φιλικό και αγαπητό στη γειτονιά. «Δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, ήθελε μόνο λίγη αγάπη και ένα χάδι», έγραψε η γυναίκα.

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κατακραυγή από φιλόζωους και κατοίκους, που ζητούν να εντοπιστεί και να τιμωρηθεί ο δράστης, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο evima.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η κακοποίηση και θανάτωση ζώου συνιστά κακούργημα σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, με ποινές που φτάνουν μέχρι και πολυετή κάθειρξη.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διερευνήσουν το περιστατικό και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη φρικτή αυτή πράξη.