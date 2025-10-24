Χωρίς την απειλή προστίμων, οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν το 2024 αναδρομικά ποσά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας και αμοιβών από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ και έλαβαν φέτος τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών έχουν προθεσμία να τα δηλώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, ενώ η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για κάθε φορολογικό έτος ξεχωριστά. Ο φόρος υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές κλίμακες και την εισφορά αλληλεγγύης που ίσχυαν στα έτη στα οποία ανάγονται τα ποσά, αφού αφαιρεθούν τυχόν φόροι που παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20% κατά την καταβολή.

Μετά την οριστική υποβολή, εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα με τον φόρο που αναλογεί. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, είτε σε δόσεις:

έως 48 μηνιαίες δόσεις για τους συνταξιούχους,

και 24 δόσεις για τους υπόλοιπους φορολογούμενους, μέσω της πάγιας ρύθμισης

Ποια αναδρομικά δηλώνονται

Όσοι έλαβαν το 2024 αναδρομικά ποσά από αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις ή συντάξεις που αφορούν τα έτη 2015–2023, πρέπει να τα δηλώσουν στο έτος στο οποίο ανάγονται. Θεωρείται δηλαδή ότι χρόνος απόκτησης είναι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης.

Τα ποσά μπορεί να προέρχονται από νόμους, δικαστικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις ή καθυστερημένες καταβολές συντάξεων. Δηλώνονται αποκλειστικά με τροποποιητική δήλωση, εφόσον αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών.

Η διαδικασία στην myAADE

Για τα αναδρομικά που αφορούν έτη από το 2015 και μετά, οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω myAADE. Ο φορολογούμενος επιλέγει το φορολογικό έτος αναφοράς. Για παράδειγμα, αν τα αναδρομικά αφορούν το 2020, επιλέγεται ως έτος υποβολής το 2021. Αν αφορούν το 2023, επιλέγεται το 2024.

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη υποβολή είναι κρίσιμη, καθώς οι διασταυρώσεις με εργοδότες και ταμεία γίνονται αυτόματα.

Οι διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ

Η φορολογική διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι: