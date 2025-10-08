Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ μπαίνουν από τα τέλη Οκτωβρίου χιλιάδες φορολογούμενοι, καθώς η νέα Μονάδα Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων ετοιμάζεται να περάσει από κόσκινο το 50% των πληροφοριών που έχουν διαβιβαστεί από ξένες φορολογικές αρχές. Στόχος είναι η ταυτοποίηση των δεδομένων με τις δηλώσεις εισοδήματος, ξεκινώντας από το έτος 2020.

Η Μονάδα, επανδρωμένη με ειδικούς πληροφορικής και αναλυτές δεδομένων, αναλαμβάνει να ενισχύσει το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών που ψάχνουν υποθέσεις αδήλωτων εισοδημάτων ή ύποπτων κινήσεων «μαύρου» χρήματος. Οι έλεγχοι θα στηριχθούν σε αλγορίθμους big data, συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τεχνητή νοημοσύνη, που θα αναλύει στοιχεία ακόμη και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΦΠΑ, crypto και μετοχές

Η πρώτη φάση ελέγχων στοχεύει στο μέτωπο του ΦΠΑ, αλλά και στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, μετοχές, ακόμη και σε ξένα χρηματιστήρια καθώς και στα αναδρομικά. Στη συνέχεια, οι διασταυρώσεις θα επεκταθούν και στον χώρο των τελωνείων, με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης αγαθών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, πρώτη προτεραιότητα είναι ο εντοπισμός φορολογουμένων που δήλωσαν μηδενικό ΦΠΑ για το 2024, ενώ προκύπτει ότι διατηρούν κανονική δραστηριότητα έως το τέλος του 2025. Σε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων, θα ακολουθεί τακτικός έλεγχος, αναπροσαρμογή των εσόδων-εξόδων και βεβαίωση πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Αναδρομικά μισθών και συντάξεων

Ψηλά στη λίστα των ελέγχων βρίσκονται τα αναδρομικά μισθών και συντάξεων του 2021, για να διαπιστωθεί εάν δηλώθηκαν στα έτη που αφορούν. Όσοι δεν το έπραξαν και εντοπιστούν μέσω των διασταυρώσεων, θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν αυτόματες συγκρίσεις μεταξύ των δηλώσεων που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στην Εφορία και τον ΕΦΚΑ σχετικά με τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ). Μέσω της αντιπαραβολής των ΦΜΥ και των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), η ΑΑΔΕ στοχεύει να εντοπίσει επιχειρήσεις που δηλώνουν διαφορετικά στοιχεία στους δύο φορείς — πρακτική που οδηγεί σε απώλεια εσόδων για το Δημόσιο.

Η διασταύρωση των στοιχείων έχει γίνει πλέον ευκολότερη γίνεται λόγω της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να υποβάλουν μηνιαία και ηλεκτρονικά τόσο τις δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όσο και τις ΑΠΔ. Έτσι, η ΑΑΔΕ αποκτά τη δυνατότητα πραγματικού χρόνου αντιπαραβολών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και περιορίζοντας τις εστίες φοροαποφυγής.

Οι φορολογικοί έλεγχοι έχουν αλλάξει πίστα καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα δεδομένα αποτελούν τα βασικά όπλα στη μάχη για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την πάταξη της φοροδιαφυγής.