Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο με μια μοτοσικλέτα να παρασέρνει ένα παιδάκι ηλικίας 2,5 ετών και με τον οδηγό αντί να σταματά, να εξαφανίζεται.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thriassio.gr, το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου, σε ώρα αιχμής, προκαλώντας πανικό σε διερχόμενους οδηγούς και περαστικούς. Ο δικυκλιστής, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αντί να σταματήσει, εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, αφήνοντας πίσω το τρομαγμένο παιδί και τους γονείς του.

Το παιδί, ευτυχώς, μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές πληροφορίες, φέρει ελαφρά τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα σε κοντινή περιοχή και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ελληνικού.

Οι αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες του τροχαίου, ενώ σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εγκατάλειψη ανηλίκου μετά από τροχαίο.