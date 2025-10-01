Σε φάση επιδείνωσης μπαίνει ο καιρός το διήμερο Πέμπτης 2/10 και Παρασκευής 3/10, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει τη χώρα από τα δυτικά, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Από το μεσημέρι της Πέμπτης, η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και η Κρήτη αναμένεται να αρχίσουν να επηρεάζονται από το νέο κύμα κακοκαιρίας, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι έντονες.

Τα ισχυρότερα φαινόμενα έως το απόγευμα της Πέμπτης εντοπίζονται στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Πελοπόννησο, οι καταιγίδες θα διαρκέσουν από τις πρώτες πρωινές έως και τις βραδινές ώρες, ενώ στην Ανατολική Στερεά, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη, τα φαινόμενα θα ενταθούν κυρίως από το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Την Παρασκευή, η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, πλήττοντας κυρίως την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, με τα φαινόμενα να παραμένουν κατά τόπους έντονα.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, αρχικά την Πέμπτη στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Σε ορισμένες περιοχές, η πτώση θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική ψυχρή εισβολή του φθινοπώρου.

Αναλυτικά ο καιρός την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, το βόρειο Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στις δυτικές Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Στα Δωδεκάνησα, τις ανατολικές Κυκλάδες και την ανατολική Κρήτη ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 22 με 24 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες που από αργά τη νύχτα θα είναι ισχυρές. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία, από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που θα είναι ισχυρές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ θα είναι ισχυρές.

Άνεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια από νότιες με την ίδια ένταση. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ, θα είναι ισχυρές στη δυτική Κρήτη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και γρήγορα από τα δυτικά από νότιες 4 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος και από το απόγευμα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι ισχυρές.

Άνεμοι: Ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα σταδιακά βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.