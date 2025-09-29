Τα αποτελέσματα έρευνας για τις καταναλωτικές δαπάνες ανά γενιά, εστιάζοντας στη Γενιά Χ, δηλαδή όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980 δημοσίευσε πρόσφατα η NielsenIQ (NIQ), σε συνεργασία με το World Data Lab (WDL).

Η έκθεση με τίτλο «The XFactor: Πώς η Γενιά Χ οδηγεί αθόρυβα τρισεκατομμύρια σε καταναλωτικές δαπάνες» αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες καταναλωτές της Γενιάς Χ ευθύνονται για περίπου το 25% της συνολικής κατανάλωσης στη χώρα, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Γενιά Χ αντιπροσωπεύει το 24% της καταναλωτικής δαπάνης, με αγοραστική δύναμη που φτάνει τα 15,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν διπλάσια από τη συνολική κατανάλωση της Κίνας. Μέχρι το 2035, η ετήσια δαπάνη αυτής της γενιάς αναμένεται να κορυφωθεί στα 23 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στην Ελλάδα και διεθνώς, η Γενιά Χ προβλέπεται να αυξήσει τις δαπάνες της σε τρεις βασικές κατηγορίες την επόμενη πενταετία: Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, ομορφιά και αλκοολούχα ποτά.

«Η Γενιά Χ στην Ελλάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καταναλωτική οικονομία», δηλώνει o Βάιος Δημοράγκας, διευθύνων σύμβουλος της NIQ για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. «Πολλοί εξισορροπούν τις ανάγκες των παιδιών και των ηλικιωμένων γονιών τους, ενώ συνεχίζουν να δαπανούν τόσο σε βασικά όσο και σε lifestyle προϊόντα. Παρά τις διακυμάνσεις στην οικονομική ασφάλεια, η καταναλωτική τους δύναμη παραμένει ανθεκτική και η επιρροή τους αυξάνεται», προσθέτει.

Ο Wolfgang Fengler, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του WorldData Lab, αναφέρει: «Η Γενιά Χ είναι οι διαχειριστές τρισεκατομμυρίων σε δαπάνες, λειτουργώντας ουσιαστικά ως CFOτριών γενεών, της δικής τους, των παιδιών τους και των γονιών τους. Οι μάρκες και οι λιανέμποροι που επενδύουν σε αυτούς σήμερα θα δουν μετρήσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη απόδοση επένδυσης».

Η έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι Έλληνες, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Γενιάς Χ, δεν είναι ιδιαίτερα πιστοί σε μεγάλες μάρκες. Μόνο το 30% δηλώνει ότι προτιμά να αγοράζει γνωστά brands, ενώ το 40% αγοράζει απλώς αυτό που χρειάζεται χωρίς να δίνει έμφαση στη μάρκα. Το 17% προσπαθεί να προτιμά μικρότερα brands, ποσοστό υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (13%).

Η Γενιά Χ στην Ελλάδα διατηρεί συντηρητική στάση απέναντι στα οικονομικά της. Το 66% δηλώνει ότι έχει χρήματα μόνο για τα βασικά, έναντι 46% παγκοσμίως. Μόνο το 3% δηλώνει ότι μπορεί να ξοδεύει ελεύθερα, έναντι 11% των συνομηλίκων τους παγκοσμίως. Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να αγοράσουν premium προϊόντα σε σχέση με άλλες γενιές.

Η Γενιά Χ στην Ελλάδα είναι πιο επιφυλακτική στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ. Για παράδειγμα:

Μόνο το 13% επιτρέπει σε «έξυπνες» συσκευές να παραγγέλνουν αυτόματα προϊόντα (έναντι 35% παγκοσμίως).

Το 20% χρησιμοποιεί wearables που παρακολουθούν αυτόνομα τη συμπεριφορά τους (38% παγκοσμίως).

Το 59% αποφεύγει να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα σε ψηφιακές αλληλεπιδράσεις λόγω ανησυχιών για την ιδιωτικότητα.

Ωστόσο, η Γενιά Χ στην Ελλάδα αποτελεί αναδυόμενη ευκαιρία για τους κατασκευαστές τεχνολογίας και διαρκών αγαθών, που δίνουν έμφαση στην αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την προστασία δεδομένων.

«Παρά τη θετική μακροοικονομική πορεία της Ελλάδας, οι καταναλωτές της Γενιάς Χ παραμένουν προσεκτικοί και στρατηγικοί. Επηρεάζουν τις αγορές πολλών γενεών και είναι ενεργοί στο omnichannel εμπόριο. Η πίστη τους δεν κερδίζεται εύκολα, απαιτεί συνέπεια, εμπιστοσύνη και απτή αξία. Οι μάρκες που επενδύουν στην αξιοπιστία και τις στρατηγικές εκπτώσεις θα είναι οι κερδισμένοι», επισημαίνει ο κ. Δημοράγκας.