Πανελλήνια θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Λένας Καρασταμάτη, της 57χρονης εργάτριας καθαριότητας από την Καβάλα, που έγινε πρόσφατα viral στο TikTok και βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, έχοντας υποστεί ανακοπή καρδιάς. Η απρόσμενη απώλεια της, σε μια περίοδο που η ίδια είχε αναδειχθεί μέσα από το TikTok σε σύμβολο εργατικότητας και αξιοπρέπειας, έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους συναδέλφους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η Λένα Καρασταμάτη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, εργαζόταν με ζήλο και αφοσίωση στα απορριμματοφόρα του Δήμου Καβάλας από το 2018. Παρότι η δουλειά της ήταν σκληρή, η ίδια δεν δίστασε ποτέ να την κάνει με υπερηφάνεια, εμπνέοντας όσους την έβλεπαν.

Η κόρη της, η Στέλλα Ηλιάδου, η οποία έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο «The Voice», προχώρησε σε μια ανάρτηση-έκκληση, ζητώντας διακριτικότητα.

«Προς μέσα και ιστότοπους, παρακαλούμε σεβαστείτε το πένθος της οικογένειάς μας. Δεν θα απαντήσουμε σε μηνύματα, ούτε θα προβούμε σε δηλώσεις ή σχολιασμούς. Ζητούμε σεβασμό και ιδιωτικότητα σε αυτό το διάστημα. Το μήνυμα δημοσιοποιείται για να αποφευχθούν περαιτέρω προσεγγίσεις. Ευχαριστούμε», αναφέρει χαρακτηριστικά