Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση του θανάτου της Ελένης Καρασταμάτη, υπαλλήλου καθαριότητας από την Καβάλα που είχε γίνει viral στα social media.

Η 57χρονη υπάλληλος του δήμου μητέρα τεσσάρων παιδιών, βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της από συγγενικό της πρόσωπο.

Η Ελένη Καρασταμάτη όπως αναφέρει το kavalanews εργαζόταν στο τμήμα καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και ειδικότερα στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Το βίντεο στο οποίο φαινόταν κατά τη διάρκεια της εργασίας της είχε γίνει viral εξαιτίας του μοναδικού στιλ που είχε όσο δούλευε.

Μάλιστα, το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο προβολές.

«Αυτή είναι η μαμά μου»

Η κόρη της 57χρονης είχε σχολιάσει στο βίντεο και μίλησε με περηφάνια για τη μητέρα της.

«Αυτή η γυναίκα είναι η μαμά μου!!! Είναι η οριστική απόδειξη ότι η αληθινή δύναμη δεν μετριέται σε λόγια, αλλά σε πράξεις. Τέσσερα παιδιά, καύσωνας, κούραση και όμως ποτέ δεν έχασε το χαμόγελο της. Κάθε της μέρα είναι μια μάχη που κερδίζει με αξιοπρέπεια και φως. Δεν είναι απλά δυνατή, είναι φωτιά που καίει και φωτίζει τον δρόμο μας. Είμαι περήφανη που είμαι κομμάτι αυτής της φωτιάς. Μαμά μου είσαι μοναδική», είχε γράψει η κόρη της.

Θλίψη στον δήμο

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της Ελένης Καρασταμάτη, εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και μητέρας τεσσάρων παιδιών.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά της όσο και στον Δήμο μας, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος.

Η Ελένη Καρασταμάτη υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον και με την καθημερινή της παρουσία ανέδειξε τη σημασία της προσφοράς κάθε εργαζομένου στην ποιότητα ζωής της πόλης μας.

Παράλληλα, ως μητέρα, κατόρθωσε να συνδυάσει την οικογενειακή μέριμνα με την επαγγελματική της ευθύνη, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της.

Εκ μέρους του Δήμου Καβάλας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τα παιδιά της και τους οικείους της», είπε ο δήμαρχος της πόλης που ζούσε και εργαζόταν η 57χρονη.