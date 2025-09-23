Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιππος

Πολυξένη, Ξένη, Ξένια

Ραΐς, Ραΐδα

Ίρις, Ίριδα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Θέκλα

Κόπρος, Κόπρις

Μυρσίνη, Μυρτώ, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσώ, Αμέρισσα, Μέρσα, Αμερισούδα, Αμερσούδα, Αμέρσσα, Αμέρσα

Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα, Πέρση

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης, Αγίας Ραΐδος της παρθένου

Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη

Οι Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη ήταν αδελφές ισπανικής καταγωγής που έζησαν στα μέσα του 1ου αιώνα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλαύδιος (41–54 μ.Χ.). Η Ξανθίππη ήταν σύζυγος του τοπικού άρχοντα Πρόβου και ήρθε στο φως της χριστιανικής αλήθειας από τον Απόστολο Παύλο κατά το ταξίδι του προς την Ισπανία, ενώ η αδελφή της Πολυξένη είχε περιπέσει σε απαγωγή από ασελγή άνδρα και βρήκε τη θεϊκή προστασία που την κράτησε αγνή. Μεταβαίνοντας από τόπο σε τόπο, η Πολυξένη ήρθε σε επαφή με τους Αποστόλους Πέτρο και Φίλιππο στην Ελλάδα και βαφτίστηκε από τον Απόστολο Ανδρέα. Μαζί με τη συνοδοιπόρο της Ρεβέκκα και τον Απόστολο Ονήσιμο, επέστρεψε στην πατρίδα της, συνεχίζοντας με ζήλο τη χριστιανική αποστολή.

Οι αδελφές Ξανθίππη και Πολυξένη, έπειτα από την επανένωσή τους, αφιέρωσαν ολοκληρωτικά τη ζωή τους στην εν Χριστώ διακονία, στρατεύοντας πλήθος γυναικών στην πίστη, διδάσκοντας, στηρίζοντας πνευματικά και ευεργετώντας αδιάκοπα με ελπίδα και αγάπη. Η Εκκλησία τις τιμά στις 23 Σεπτεμβρίου, προβάλλοντάς τις ως παραδείγματα χριστιανικής αρετής, θυσίας και πνευματικής μεγαλωσύνης, καθώς απεβίωσαν ειρηνικά σε προχωρημένη ηλικία, διαφυλάσσοντας μέχρι τέλους το «κοινό τρόπαιο» της αδελφικής αγάπης και της ασκητικής αρετής.