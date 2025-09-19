Ένα νέο βίντεο – ντοκουμέντο από τη φονική καραμπόλα των τεσσάρων οχημάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή μίας γυναίκας, είδε το «φως» της δημοσιότητας το πρωί της Παρασκευής 19/9.

Στο νέο βίντεο, που παρουσιάζεται το ΕΡΤnews φαίνεται καθαρά το όχημα του 21χρονου οδηγού να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα και να φρενάρει, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει τη σύγκρουση.

Στη συνέχεια το όχημα του 21χρονου καρφώνεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου που οδηγούσε η 64χρονη, η οποία είχε παραμείνει ακινητοποιημένη για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Παράλληλα διακρίνεται ότι ένας οδηγός μηχανής που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα παρατήρησε το σταματημένο όχημα και πραγματοποίησε ελιγμό για να το προσπεράσει, κάτι που δεν αντιλήφθηκε ο 21χρονος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο της γυναίκας να χτυπήσει σε κολώνα της λεωφόρου Βουλιαγμένης και έπειτα να ανατραπεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας τον θανάσιμο και τραυματισμό της.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος πέρασε και αυτό στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε διαδοχικά με τρίτο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με το ταξί.

Εκτός από τη γυναίκα που άφησε την τελευταία της πνοή τραυματίστηκαν τρεις ακόμη άνθρωποι.

Συνεχίζεται η προανάκριση

Οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις για το γιατί το όχημα της 64χρονης είχε σταματήσει με πράσινο φανάρι. Πιθανολογείται είτε κάποιο πρόβλημα υγείας είτε μηχανική βλάβη, καθώς δεν φαίνεται να έχουν ανάψει ούτε τα αλάρμ ούτε τα φώτα φρένων. Το σημείο αυτό θεωρείται κομβικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων στην πορεία της έρευνας.

Η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής συνεχίζει την προανάκριση για να εξακριβώσει τις συνθήκες του δυστυχήματος και εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία ρίχνουν φως στα δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία σύγκρουση.