Η διαδικασία των μετεγγραφών αλλάζει φέτος ρυθμό, με το Υπουργείο να επισπεύδει σημαντικά τις ημερομηνίες ώστε οι φοιτητές και οι οικογένειές τους να έχουν καλύτερο προγραμματισμό από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Μέσα στον Σεπτέμβριο θα «τρέξει» η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να γνωρίζουν εγκαίρως πού θα συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα των μετεγγραφών είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν αποκτήσει τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (ακαδημαϊκή ταυτότητα, «Εύδοξος») το αργότερο μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2025. Η υποβολή των αιτήσεων και η συνακόλουθη ανακοίνωση των μετεγγραφών των φοιτητών που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου, πολύ νωρίτερα από τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, θα συμβάλει ουσιαστικά στον οικογενειακό προγραμματισμό, καθώς αποφεύγονται άσκοπα έξοδα μετακόμισης ή μισθωμάτων, ενώ παράλληλα δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα και ο χρόνος να προσαρμοστούν ομαλά στο νέο τους περιβάλλον.

Επιπλέον, εξασφαλίζεται η καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού τους προγράμματος από την αρχή του εξαμήνου.

Συγχρόνως, θα διευκολυνθεί ο προγραμματισμός και η απρόσκοπτη υλοποίηση της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας στα ίδια τα πανεπιστήμια (διανομή συγγραμμάτων, κατανομή εστιών και αποτελεσματικότερη οργάνωση της φοιτητικής μέριμνας).