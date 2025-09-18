Εκατό χρόνια ζωής γιόρτασε ο Ρεθυμνιώτης, Γιώργος Παδουβάς, μαζί με την οικογένειά του, σε μια όμορφη έκπληξη που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Μυλοποτάμου.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Η γιορτή με τούρτα, δώρα και τραγούδια οργανώθηκε σε συνεργασία με τα παιδιά του εορτάζοντος, την αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας, Ελευθερία Βελονάκη, και το προσωπικό του ΚΗΦΗ.

Στη γιορτή παρευρέθηκε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομος, ο οποίος αντάλλαξε εγκάρδιες ευχές με τον εορτάζοντα.