Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της Πέμπτης στον Πλακιά Ρεθύμνου ένας 29χρονος Γερμανός τουρίστας, ο οποίος κατέρρευσε ενώ περπατούσε σε πεζοδρόμιο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας φαίνεται πως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στο έδαφος και υπέστη σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνοδός του έσπευσε να τον μεταφέρει άμεσα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 29χρονος δεν τα κατάφερε και κατέληξε.