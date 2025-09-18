Λίρα εκατό αποτελεί η γερμανική τουριστική αγορά για την Ελλάδα. Η πρωτοκαθεδρία της στον εισερχόμενο τουρισμό της Ελλάδας παραμένει σταθερή, με το 2025 να επιβεβαιώνει την ανοδική τάση των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η Γερμανία εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη αγορά προέλευσης επισκεπτών, με τις εισπράξεις να ενισχύονται και τις αφίξεις να κινούνται πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα αεροδρόμια, καθώς τα στοιχεία της Fraport Greece δείχνουν ότι τον Αύγουστο του 2025 διακινήθηκαν 6,8 εκατ. επιβάτες (+4% σε σχέση με το 2024), με σημαντική συμβολή από γερμανικές ροές σε προορισμούς όπως η Ρόδος, η Κέρκυρα και τα Χανιά.

Η θετική δυναμική επιβεβαιώνεται και από τον Γερμανικό Σύνδεσμο Ταξιδιών (DRV), που καταγράφει αύξηση της ταξιδιωτικής δαπάνης και ισχυρές πωλήσεις οργανωμένων πακέτων. Παράλληλα, η Στατιστική Υπηρεσία Γερμανίας (Destatis) σημειώνει ότι ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργοδότη, με τις εταιρείες του κλάδου να έχουν ανακάμψει πλήρως.

Εκτιμήσεις για το 2026

Η επόμενη χρονιά αναμένεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. Ήδη, μεγάλοι tour operators στη Γερμανία έχουν δεσμεύσει χωρητικότητα για ελληνικούς προορισμούς, με πακέτα που δεν περιορίζονται στον παραδοσιακό «ήλιο και θάλασσα», αλλά επεκτείνονται σε εμπειρίες πολιτισμού, γαστρονομίας και δραστηριοτήτων στη φύση. Οι τάσεις για σύντομες αποδράσεις (2–4 ημερών) ενισχύουν τους μήνες εκτός αιχμής, δίνοντας προοπτική για επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Ωστόσο, το ζητούμενο για την Ελλάδα παραμένει η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη. Οι Γερμανοί ταξιδιώτες είναι πολυπληθείς και πιστοί, αλλά με χαμηλότερο κατά κεφαλήν budget σε σύγκριση με άλλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η καλύτερη διασπορά πέρα από τους υπερκορεσμένους προορισμούς και η επένδυση σε θεματικές εμπειρίες θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για το 2026.

Το πλαίσιο του κόστους

Παράλληλα, οι αυξήσεις στις τιμές αποτελούν παράγοντα που επηρεάζει το τουριστικό προϊόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Αύγουστο του 2025 ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9%, αλλά οι ανατιμήσεις σε βασικές τουριστικές υπηρεσίες ήταν ιδιαίτερα έντονες: +18,1% στα αεροπορικά εισιτήρια, +6,4% στα πακέτα διακοπών και +6,2% σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια. Οι αυξήσεις αυτές ανεβάζουν το κόστος ζωής και ταξιδιών, σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα προσπαθεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Νέες δυναμικές αγορές

Πέραν της Γερμανίας, ιδιαίτερη δυναμική καταγράφεται και από άλλες αγορές της Ευρώπης:

Αυστρία : Σύμφωνα με έρευνα της Dertour/Ipsos, η Ελλάδα αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό για τους Αυστριακούς το 2025, ξεπερνώντας ακόμα και τις Μαλδίβες. Σχεδόν το 90% των οικογενειών σχεδιάζει ταξίδι στο εξωτερικό, με τα ελληνικά νησιά να βρίσκονται σταθερά στις πρώτες επιλογές.

: Σύμφωνα με έρευνα της Dertour/Ipsos, η Ελλάδα αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό για τους Αυστριακούς το 2025, ξεπερνώντας ακόμα και τις Μαλδίβες. Σχεδόν το 90% των οικογενειών σχεδιάζει ταξίδι στο εξωτερικό, με τα ελληνικά νησιά να βρίσκονται σταθερά στις πρώτες επιλογές. Ουκρανία : Η τουριστική αγορά κατέγραψε αύξηση 70% στα εξερχόμενα ταξίδια το καλοκαίρι του 2025, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Μάλιστα, οι κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει.

: Η τουριστική αγορά κατέγραψε αύξηση 70% στα εξερχόμενα ταξίδια το καλοκαίρι του 2025, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Μάλιστα, οι κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει. Βουλγαρία: Η Ελλάδα αποτέλεσε την πρώτη επιλογή για περίπου 262.000 Βούλγαρους πολίτες το καλοκαίρι του 2025, ξεπερνώντας την Τουρκία που ακολούθησε δεύτερη.

Η Ελλάδα μπαίνει στο 2026 με ισχυρή βάση από την κορυφαία αγορά της Γερμανίας και ταυτόχρονα με ενισχυμένη παρουσία από γειτονικές και αναδυόμενες αγορές. Το μεγάλο στοίχημα είναι να κεφαλαιοποιήσει την αυξημένη ζήτηση με στρατηγικές που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα, θα αυξήσουν τη δαπάνη ανά επισκέπτη και θα διασφαλίσουν ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα.