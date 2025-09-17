Για παράνομη υλοτομία με σκοπό την εμπορία ξυλείας συνελήφθη 65χρονος στην Αρέθουσα Θεσσαλονίκης. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται δύο ακόμη άτομα- ένας 62χρονος κι ένας 49χρονος, με τον πρώτο να είχε «πρωταγωνιστικό» ρόλο αλλά και ανάλογο ποινικό παρελθόν, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα.

Ειδικότερα, ο 62χρονος, με περιστασιακή βοήθεια από τον 65χρονο, μετέβαινε τον τελευταίο καιρό καθημερινά στο δάσος της Αρέθουσας που βρίσκεται στον δήμο Βόλβης, όπου προέβαινε σε παράνομη υλοτόμηση με προσωρινή αποθήκευση των κομμένων κορμών. Κατά τις νυχτερινές ώρες, δε, και προκειμένου να μη γίνει αντιληπτός, ο ίδιος μετέφερε τους κορμούς με φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας συγγενικού του προσώπου, σε χώρο ιδιοκτησίας του, όπου μαζί με τον 49χρονο τεμάχιζαν και διέθεταν την ξυλεία προς πώληση.

Από τις συγκεκριμένες ενέργειες αποψιλώθηκε η πλαγιά του βουνού σε μεγάλη έκταση, προκλήθηκε μη αναστρέψιμη βλάβη σε δασική έκταση, οικολογική καταστροφή και υποβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας. Ενημερώθηκε σχετικά η δασάρχης Σταυρού, με εκτίμηση της οποίας διαπιστώθηκε η κακουργηματική περίπτωση παραβίασης της Δασικής και Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.

Σε αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το Ι.Χ. φορτηγό που χρησιμοποιούσαν, ένα αλυσοπρίονο, διάφορα εργαλεία κι ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ δεσμεύθηκαν περίπου τρεις τόνοι ξυλείας.

Ο 65χρονος συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο συγκατηγορουμένων του συνεχίζεται.