Την ώρα που οι συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη προκαλούν προβληματισμό, ένα βίντεο από το TikTok ήρθε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με τις αρχικές πληροφορίες να αναφέρουν πως λουόμενοι στην παραλία Σαρακήνικο της Γαύδου είδαν τη βάρκα με τους μετανάστες να πλησιάζει την ακτή και άρχισαν να τη σπρώχνουν προς τα μέσα.

Το flashnews.gr επικαλείται λουόμενο, ο οποίος ήταν μπροστά στο περιστατικό, και σύμφωνα με εκείνον τα πράγματα συνέβησαν ως εξής:

«Όταν οι λουόμενοι είδαν τη βάρκα να πλησιάζει στην ακτή, τους λέγαμε στα αγγλικά να μην αποβιβαστούν στην παραλία, αλλά να πάνε στο λιμάνι της Γαύδου όπου δέχονται οι Αρχές τους μετανάστες. Εξάλλου, αν κατέβαιναν στο Σαρακήνικο, θα χρειαζόταν πολλή ώρα περπάτημα για να φτάσουν στο λιμάνι. Οι ίδιοι, αμέσως θέλησαν να φύγουν για να πάνε τελικά στο λιμάνι της Καραβέ, αλλά επειδή είχε κολλήσει η βάρκα στην άμμο, βοήθησαν τρεις λουόμενοι, να ξεκολλήσει και να πλεύσει η βάρκα προς το λιμάνι όπου και έφτασε».

Εξάλλου, όπως είπε, σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν και πλοία της Frontex.

Σημειώνεται πως στο βίντεο ο χρήστης που το ανάρτησε στα social media γράφει: «Τσάμπα ήρθατε παιδιά, καλή επιστροφή».

Εντωμεταξύ, για την άφιξη περίπου 850 μεταναστών μέσα σε δύο ημέρες έκανε λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» και αναφερόμενος στην αύξηση ροών προς την Κρήτη το διάστημα 12-15 Σεπτεμβρίου. Όπως είπε, «από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι», με μεταφορά σε δομές που υποδεικνύει το υπουργείο.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι νεοεισερχόμενοι τελούν υπό διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα. «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι», υπογράμμισε.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι η Κρήτη κατέγραψε 689 αφίξεις τον Αύγουστο και νέες αυξημένες ροές τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με αποκορύφωμα το διήμερο που καταγράφηκαν περίπου 850 άτομα. Το φαινόμενο, όπως είπε, εξετάζεται «αν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».