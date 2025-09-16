Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Συνολικά 109 μετανάστες διασώθηκαν μόλις το τελευταίο 24ωρο νότια της Γαύδου, ενώ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έκανε λόγο για άφιξη περίπου 850 μεταναστών μέσα σε δύο ημέρες.

Την ίδια ώρα, ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, δείχνει λουόμενους σε παραλία στη Γαύδο μέσα στο νερό και με τα χέρια να προσπαθούν να απωθήσουν προς τα ανοιχτά τη γεμάτη με μετανάστες βάρκα που επιχείρησε να προσεγγίσει την ξηρά.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το Λιμενικό, το τελευταίο 24ωρο έγιναν δύο διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, οδηγώντας στη διάσωση συνολικά 109 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβους.

Η πρώτη επιχείρηση έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, όταν εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης εντόπισε λέμβο με 40 αλλοδαπούς, 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Το πλοίο παρέμεινε στην περιοχή έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης, με τους επιβαίνοντες να μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, όταν σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης FRONTEX εντόπισε λέμβο με 69 άτομα. Και αυτοί οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο ίδιο λιμάνι.

Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην ΕΡΤ και αναφερόμενος στην αύξηση ροών προς την Κρήτη το διάστημα 12-15 Σεπτεμβρίου, είπε: «Από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι», με μεταφορά σε δομές που υποδεικνύει το υπουργείο.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι νεοεισερχόμενοι τελούν υπό διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα. «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι», υπογράμμισε.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι η Κρήτη κατέγραψε 689 αφίξεις τον Αύγουστο και νέες αυξημένες ροές τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με αποκορύφωμα το διήμερο που καταγράφηκαν περίπου 850 άτομα. Το φαινόμενο, όπως είπε, εξετάζεται «αν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η τροπολογία που εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο «λειτούργησε σε απόλυτο βαθμό για δύο μήνες», ωστόσο πλησιάζοντας προς τη λήξη της (11 Οκτωβρίου) «χάνει τη δυναμική της, καθώς ενδέχεται να δώσει κίνητρο σε νέες ροές». Για την επέκταση ή όχι του μέτρου, τόνισε ότι θα υπάρξει αξιολόγηση ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι, παρά την εικόνα στην Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο καταγράφεται μείωση 11% στις ροές, με τη συνεργασία της τουρκικής ακτοφυλακής να συμβάλλει στον περιορισμό των αφίξεων. Αντίθετα, στην Κρήτη δημιουργήθηκε νέος δίαυλος μεταφοράς μεταναστών, τονίζοντας ότι προσωρινοί χώροι φιλοξενίας είχαν συμφωνηθεί να μην ξεπερνούν τα 1.000 άτομα.

Επιπλέον ο κ. Πλεύρης τόνισε πως περίπου 600 μετανάστες πρόκειται να μεταφερθούν σήμερα από την Κρήτη, γεγονός που αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον αριθμό στο νησί τις επόμενες ημέρες. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε πως οι υπάρχουσες δομές διαθέτουν χωρητικότητα, ωστόσο το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην πληρότητα, αλλά αφορά και την ανάγκη αστυνομικής φύλαξης καθώς οι φιλοξενούμενοι θεωρούνται υπό καθεστώς αναστολής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Κρήτη υπήρξε συμφωνία να διαχειρίζεται μέχρι 1.000 άτομα σε πρώτη φάση, ενώ οι ροές των τελευταίων ημερών έφεραν τον αριθμό πολύ υψηλότερα. «Η κατάσταση είναι απολύτως διαχειρίσιμη, καθώς μιλάμε για πίεση λίγων ημερών», σημειώθηκε, με αναφορά ότι μόνο το περασμένο Σάββατο καταγράφηκαν 880 αφίξεις.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η Κρήτη έχει μετατραπεί σε βασικό σημείο εισόδου μεταναστών, με πάνω από 12.000 αφίξεις το πρώτο οκτάμηνο του έτους, σε σύνολο 27.000 για όλη τη χώρα. «Πρέπει να γίνει πλήρως αντιληπτό ότι η δομή στην Κρήτη θα δημιουργηθεί είτε με συναίνεση είτε χωρίς», τονίστηκε, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχες δομές λειτουργούν ήδη σε Λέσβο, Σάμο, Κω και Χίο.