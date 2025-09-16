Χάος επικρατεί από νωρίς σήμερα, Τρίτη 19/9, στους δρόμους της Αττικής και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας. Η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη και οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Ο Κηφισός είναι «κόκκινος» καθώς έχουν σημειωθεί δύο τροχαία σε απόσταση περίπου 100 μέτρων το ένα από το άλλο. Στο ένα εμπλέκονται τρία ΙΧ αυτοκίνητα και στο άλλο δύο με την Τροχαία να ενημερώνει πως λόγω σύγκρουσης οχημάτων δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Λεωφόρου Πέτρου Ράλλη.

Kαθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση παρατηρούνται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15′-20′ στην έξοδο για Λαμία,

20′-25′ από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15′-20′ στην έξοδο για Λαμία,

10′-15′ από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Περιφερειακή Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15'-20' στην έξοδο για Λαμία,

20'-25' από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15'-20' στην έξοδο για Λαμία,

10'-15' από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Περιφερειακή Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/q5znBMX0O2 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 16, 2025

Μεγάλο είναι την ίδια ώρα το πρόβλημα στο κέντρο της πρωτεύουσας και ειδικότερα στη λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.