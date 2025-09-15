Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές μετά την εξαφάνιση ενός 36χρονου από το Περιστέρι Αττικής στις 07/09.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Σωτήρη Σωκιανού, στις 14/09/2025 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος των οικείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σωκιανός (επ.) Σωτήρης (ον.) έχει ύψος 1,80μ. και κανονικό βάρος. Έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017»καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.