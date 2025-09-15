Ο Αύγουστος, μήνας κατά τον οποίο κορυφώνεται η τουριστική περίοδος και η απασχόληση χιλιάδων εργαζομένων στον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις χρόνιες παθογένειες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας καταγράφουν υψηλή συχνότητα παραβάσεων, με επίκεντρο τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας, εργαλείου που έχει θεσπιστεί για την προστασία των εργαζομένων και την παρακολούθηση του ωραρίου.

Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει ενισχύσει τον ελεγκτικό της ρόλο, πραγματοποιώντας συστηματικούς ελέγχους τόσο σε μεγάλα τουριστικά καταλύματα όσο και σε μικρότερες επιχειρήσεις. Η στόχευση αφορά κυρίως κλάδους με έντονη εποχικότητα, όπου παρατηρείται συχνότερα υποδηλωμένη εργασία και παραβίαση βασικών όρων απασχόλησης.

Από την πλευρά της Αρχής, αναφέρεται ότι «η αδήλωτη εργασία δεν είναι απλώς μια παράβαση· αποτελεί πληγή για την οικονομία και την κοινωνία». Όπως επισήμανε, η μη τήρηση της νομοθεσίας στερεί πόρους από τα ασφαλιστικά ταμεία, δημιουργεί άνισο ανταγωνισμό και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Μέσα στον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 6.606 έλεγχοι, οι οποίοι αποκάλυψαν 1.063 παραβάσεις. Το ύψος των προστίμων ξεπέρασε τα 3,1 εκατ. ευρώ. Από τις συνολικές παραβάσεις, οι 761 σχετίζονταν με ζητήματα εργασιακών σχέσεων και επέφεραν πρόστιμα ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.

Η Ψηφιακή Κάρτα κατέχει την πρώτη θέση με 222 παραβάσεις και πρόστιμα που ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις υπερβάσεων ωραρίου και μη δηλωμένων υπερωριών. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Πίνακας Προσωπικού με 135 παραβάσεις και πρόστιμα 242.720 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι παραβάσεις για μη καταβολή δεδουλευμένων και επιδομάτων, με 66 περιπτώσεις και πρόστιμα 225.840 ευρώ.

Η εικόνα του οκταμήνου

Από την αρχή του έτους έως και τον Αύγουστο, η Επιθεώρηση έχει πραγματοποιήσει περισσότερους από 53.000 ελέγχους. Σε αυτό το διάστημα εντοπίστηκαν 10.854 παραβάσεις, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τα 31 εκατ. ευρώ. Στις εργασιακές σχέσεις καταγράφηκαν 7.682 παραβάσεις σε 29.509 ελέγχους, με ποσοστό παραβατικότητας που αγγίζει το 26%.

Η ανάλυση των στοιχείων αναδεικνύει δύο κύριους τομείς προβληματικής συμπεριφοράς: τον Πίνακα Προσωπικού, όπου καταγράφηκαν 1.659 παραβάσεις, και την Ψηφιακή Κάρτα με 1.601 περιπτώσεις. Ακολουθεί η μη καταβολή αποδοχών και επιδομάτων, με 919 παραβάσεις.

Επικέντρωση στον τουριστικό κλάδο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τουρισμό, έναν κλάδο που αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας αλλά και «θερμοκήπιο» παραβάσεων. Η μεγάλη ζήτηση για προσωπικό τους θερινούς μήνες οδηγεί πολλές επιχειρήσεις σε πρακτικές όπως τα «σπαστά» ωράρια, οι υπερωρίες χωρίς αποζημίωση και οι καθυστερήσεις στην καταβολή μισθών. Οι παραβάσεις αυτές δεν πλήττουν μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και την εικόνα της χώρας ως ποιοτικού προορισμού.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί με την εισαγωγή της Ψηφιακής Κάρτας, τα στοιχεία δείχνουν ότι η εφαρμογή της παραμένει ελλιπής. Η Επιθεώρηση Εργασίας σχεδιάζει την περαιτέρω επέκταση και διασύνδεσή της με άλλες βάσεις δεδομένων, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Παράλληλα, αναζητούνται νέες πολιτικές κινήτρων για τις επιχειρήσεις που τηρούν υποδειγματικά την εργατική νομοθεσία.

Η μάχη κατά της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, όπως αναγνωρίζουν στελέχη της αγοράς, είναι μακροχρόνια και απαιτεί συνεργασία κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων. Η εντατικοποίηση των ελέγχων είναι ένα σημαντικό βήμα, ωστόσο εξίσου κρίσιμη είναι η καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού των κανόνων.