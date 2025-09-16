Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος

Λουντμίλλα, Λουντμίλα

Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος

Μελίνα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι, Σοφιανός, Σοφούλης

Πίστη, Πίστις

Ελπίδα, Ελπίς

Αγάπη, Αγάπιος

Σοφιάννα

Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεια

Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια

Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής, Παντολεοντία, Παντολεοντή

Πηλεύς, Πηλέας

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίας Ευφημίας, Αγίας Λουντμίλας, Αγίας Μελιτινής μάρτυρος

Αγία Ευφημία

Η Αγία Ευφημία υπήρξε μια μεγαλομάρτυς της χριστιανικής πίστης, που γεννήθηκε στη Χαλκηδόνα στα μέσα του 3ου αιώνα από θεοσεβείς και ευγενείς γονείς και διακρινόταν για την αγνότητα, την αρετή και την αγάπη της προς τον Χριστό. Στα χρόνια του διωγμού του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, συνελήφθη επειδή αρνήθηκε να παρευρεθεί σε ειδωλολατρική τελετή προς τιμή του θεού Άρη, συλλαμβάνοντας μαζί με άλλους 48 χριστιανούς που αρνήθηκαν να προσφέρουν θυσίες.

Η Ευφημία υπέμεινε φρικτά βασανιστήρια: την έβαλαν στον τροχό, τη χτύπησαν με σιδερένια νύχια και οξύτατες πέτρες, τη γδάρθηκαν και την έριξαν στη φωτιά και σε δεξαμενή με σαρκοβόρα θηρία. Με τη χάρη του Θεού, οι προσπάθειες των δημίων να την καταστρέψουν απέβησαν άκαρπες, ενώ το μαρτύριο της μετέστρεψε ακόμη και τους δύο δημίους της στον χριστιανισμό. Τελικά, η Αγία Ευφημία παρέδωσε το πνεύμα της στον Θεό από χτύπημα αρκούδας στις 16 Σεπτεμβρίου του 303 μ.Χ.

Στο μέρος της ταφής της, στη Χαλκηδόνα, οικοδομήθηκε περικαλλής ναός όπου πραγματοποιήθηκε αργότερα η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος (451 μ.Χ.), ενώ πολλοί Ορθόδοξοι Πατέρες αναφέρουν τα θαύματά της και το απολυτίκιό της («Λίαν εύφρανας τους Ορθοδόξους…»). Η Εκκλησία τιμά την Αγία Ευφημία στις 16 Σεπτεμβρίου και στις 11 Ιουλίου (ανάμνηση θαύματος στην Δ’ Οικουμενική Σύνοδο).