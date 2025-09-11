Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή επίσης παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025

Μήνυμα 112 στάλθηκε πριν από λίγο στους κατοίκους της περιοχής για να εκκενωθούν οι οικισμοί Μερτίδι και Λάκκα.

Νωρίτερα είχε σταλεί πάλι μήνυμα του 112 για να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.