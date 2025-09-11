Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή επίσης παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025
Μήνυμα 112 στάλθηκε πριν από λίγο στους κατοίκους της περιοχής για να εκκενωθούν οι οικισμοί Μερτίδι και Λάκκα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μερτίδι #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Αίγιο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάκκα #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Κρήνη και #Γρηγόρης
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
Νωρίτερα είχε σταλεί πάλι μήνυμα του 112 για να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άλσος της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice