Εκτεταμένους ελέγχους σε σχολικά λεωφορεία πραγματοποιούν από τα ξημερώματα της Πέμπτης κλιμάκια της Τροχαίας, σε συνεργασία με προσωπικό της περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι αστυνομικοί ελέγχουν -μεταξύ άλλων- αν υπάρχουν και λειτουργούν ζώνες ασφαλείας, την κατάσταση των ελαστικών, το ΚΤΕΟ, τα έγγραφα του οδηγού και τον ταχογράφο καθώς και αν το όχημα φέρει τη σήμανση σχολικό.

Στο μπλόκο που έχει στηθεί στη Χωροφυλακή (Μεσογείων) ελέγχονται όλα τα σχολικά και έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ.