Με αφορμή τη 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί στην Αττική, το Υπουργείο Τουρισμού διευκρινίζει ότι η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση Μεταφορών και Τουρισμού δεν εισάγει νέες ρυθμίσεις, αλλά αποσαφηνίζει και ενισχύει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ

•⁠ ⁠Ο μισθωτής μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, όπως ήδη προβλέπεται από τον ν. 4093/2012 και εφαρμόζεται από το 2020 μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Μεταφορών.

•⁠ ⁠Διατηρούνται όλοι οι περιορισμοί στο τουριστικό μεταφορικό έργο (ελάχιστο μίσθωμα, ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης, υποχρεώσεις οδηγών: ξένη γλώσσα, απολυτήριο λυκείου, ασφαλιστική ενημερότητα).

•⁠ ⁠Δεν θίγεται η απαγόρευση πολλαπλής μίσθωσης στα οχήματα τουριστικής μίσθωσης.

•⁠ ⁠Παραμένει σε ισχύ το πλαίσιο ποινών όπως έχει θεσπιστεί από το 2014.

•⁠ ⁠Σκοπός είναι η διαφύλαξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η κάλυψη των αυξημένων αναγκών μεταφοράς λόγω της εκρηκτικής ανόδου των επισκεπτών.

Ο ελληνικός τουρισμός έχει αλλάξει σελίδα. Εκσυγχρονίζεται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται. Μιλάμε για ένα κλάδο της οικονομίας που στηρίζεται στην ποιότητα, στη φιλοξενία και στην αυθεντική εμπειρία.

Για να πετύχει αυτή η μετάβαση, κάθε κρίκος της αλυσίδας – από τη διαμονή μέχρι τη μεταφορά – πρέπει να λειτουργεί με επαγγελματισμό και συνέπεια. Τα ταξί, όπως και κάθε μέσο μεταφοράς, είναι η πρώτη και η τελευταία εικόνα που παίρνει ο επισκέπτης από τη χώρα μας. Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος, αλλά και η ευθύνη τους μεγάλη.

Σε μια οικονομία που παράγει εισόδημα, δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και στηρίζει ολόκληρες τοπικές κοινωνίες, δεν έχει θέση η αντιπαράθεση εργαζομένων με εργαζόμενους. Κανείς δεν περισσεύει στην προσπάθεια να διατηρήσουμε τον τουρισμό μας ανταγωνιστικό, σύγχρονο και ελκυστικό. Ο ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες, τάξη και νομιμότητα — όχι ασυδοσία.