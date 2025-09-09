Για τις νέες υπηρεσίες που θα αλλάξουν την εμπειρία των επιβατών στο Mετρό της Αθήνας, από την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας κάθε Σάββατο μέχρι την εγκατάσταση 5G και Wi-Fi, μίλησε στο Newsbeast, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς. Παράλληλα, παρουσίασε το εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης συρμών και υποδομών, καθώς και τις πράσινες επενδύσεις που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Αναβάθμιση συρμών και υποδομών

Η ΣΤΑ.ΣΥ διαχειρίζεται τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό, τη γραμμή 1 του ΗΣΑΠ και το Τραμ και έχει θέσει σε εφαρμογή ένα συνολικό σχέδιο αναβάθμισης μετά από 25 χρόνια λειτουργίας. Όπως ανέφερε ο κ. Κοταράς, το σχέδιο περιλαμβάνει την αντικατάσταση σιδηροτροχιών μήκους 32 χιλιομέτρων, την αναβάθμιση σταθμών, ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων, καθώς και την τοποθέτηση κλιματισμού σε 20 συρμούς που λειτουργούν από το 2000 χωρίς αυτή τη δυνατότητα.

Παράλληλα, έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση για την αναβάθμιση 14 συρμών της γραμμής 1, οι οποίοι αναμένεται να παραληφθούν σταδιακά από το 2026, ενώ σχεδιάζεται και η ένταξη σε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού επιπλέον 10 συρμών.

Πράσινες επενδύσεις με ανάκτηση ενέργειας

Ένα από τα πιο καινοτόμα έργα που υλοποιούνται αφορά τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας από το φρενάρισμα των συρμών σε ηλεκτρική, η οποία θα επιστρέφεται στο δίκτυο. Το έργο, που ξεκινά από τη γραμμή 1 με την αναβάθμιση δύο υποσταθμών, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα αποφέρει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 13-15%, σημείωσε ο κ. Κοτταράς.

Νυχτερινή λειτουργία και νέες υπηρεσίες

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό και το Τραμ θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση κάθε Σάββατο. «Το πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στις 5 Ιουλίου έδειξε μεγάλη ανταπόκριση με περίπου 40.000 επιβάτες να μετακινούνται μετά τα μεσάνυχτα» δήλωσε ο κ. Κοτταράς και πρόσθεσε ότι «παράλληλα με την 24ωρη λειτουργία του Μετρό, 20 λεωφορειακές γραμμές θα ενισχύουν τη σύνδεση με τους σταθμούς, προσφέροντας μια πιο ασφαλή και οικονομική επιλογή μετακίνησης τα βράδια του Σαββάτου».

Ψηφιακές υποδομές: Wi-Fi και 5G

Σε ό,τι αφορά στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, το 5G έχει ήδη ολοκληρωθεί στο τμήμα της γραμμής 2 από τον Άγιο Δημήτριο έως το Ελληνικό και επεκτείνεται προς Δάφνη. Στόχος είναι η κάλυψη όλου του δικτύου των γραμμών 2 και 3. Όσον αφορά το Wi-Fi, έχει ήδη εγκατασταθεί σε κομβικούς σταθμούς όπως το Σύνταγμα και η Ακρόπολη, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα λειτουργεί σε 11 σταθμούς συνολικά. Όπως εξήγησε ο κ. Κοταράς, «με το 5G που θα καλύψει όλο το δίκτυο, το Wi-Fi δεν θα είναι απαραίτητο σε όλους τους σταθμούς».

Δείτε όλη τη συνέντευξη εδώ: