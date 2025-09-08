Δύο σημαντικές αναφορές στην Ελλάδα κάνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον απολογισμό των εργασιών της από την έναρξη της τρέχουσας θητείας της την 1η Δεκεμβρίου 2024 και ενόψει της ομιλίας της προέδρου της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με την Κατάσταση της Ένωσης στις 10 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ των δεσμεύσεων που η Επιτροπή έχει αναλάβει και τις οποίες έχει ήδη κάνει πράξη, επισημαίνονται: το ελληνικό πρόγραμμα Antinero, για την προστασία των δασών και τη θωράκιση απέναντι στην κλιματική αλλαγή, με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU), καθώς και τα νησιά Άγιος Ευστράτιος και Χάλκη που «γίνονται πρότυπα», κλιματικά ουδέτερα και ενεργειακά αυτόνομα, χάρη στην Πολιτική Συνοχής και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Επιτροπή τονίζει ότι έχει ήδη κάνει πράξη τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στις πολιτικές της κατευθύνσεις, χωρίς να παρεκκλίνει από την πορεία της, παρά το σημερινό, πολύ πιο ασταθές και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Για παράδειγμα, στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, η Επιτροπή επισημαίνει ότι έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την απλοποίηση των κανόνων και τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ανάδειξη της Ευρώπης ως ηγέτιδας δύναμης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, της πρωτοποριακής καινοτομίας και της καθαρής τεχνολογίας. Επισημαίνει, επίσης, τις επενδύσεις στην ευημερία των περιφερειών και στο μέλλον του γεωργικού τομέα.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι η στήριξη της Επιτροπής υπήρξε «ακλόνητη». Παράλληλα, για να ενισχυθεί η ασφάλεια και η ετοιμότητα της Ευρώπης, η Επιτροπή δρομολόγησε «καινοφανείς πρωτοβουλίες» για τη στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Προκειμένου να θωρακίσει την οικονομική ασφάλεια της ΕΕ και να μειώσει τις υπερβολικές εξαρτήσεις, η Επιτροπή εργάστηκε για να επεκτείνει το δίκτυο των εταιρικών σχέσεων της ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ινδία και από τη Νοτιοανατολική Ασία έως τη Νότια Αμερική. «Σε έναν όλο και πιο αβέβαιο κόσμο, η ΕΕ αναδεικνύεται ως ένας αξιόπιστος παγκόσμιος παράγοντας με τον οποίο οι διεθνείς εταίροι επιθυμούν να συνεργαστούν», τονίζει η έκθεση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Επιτροπή έθεσε στέρεα θεμέλια με έναν νέο, απλούστερο, πιο φιλόδοξο και πιο ευέλικτο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2028-2034), ώστε να στηρίξει καλύτερα τις προτεραιότητες της Ευρώπης, τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον.

Η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα απευθύνει την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ