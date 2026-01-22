Η ιστορικός και συγγραφέας, Λένα Διβάνη, σχολίασε τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί δημιουργίας κόμματος.

Σε ανάρτηση στο Facebook έγραψε ότι πέρυσι μπορεί να εξέλεξε τη Μαρία Καρυστιανού ως γυναίκα της χρονιάς, αφού «υπερασπίστηκε το δίκιο των χαμένων ψυχών», αλλά φέτος με την ενασχόληση με την πολιτική χρησιμοποίησε «τη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες», κάτι που μπορεί να αποδειχτεί «πολιτικά επικίνδυνο στο μέλλον».

Ακολουθεί η ανάρτησή της:

«Κυρία Καρυστιανού μου εγώ, να ξέρετε, πέρσι σας επέλεξα για γυναίκα της χρονιάς όταν με ρώτησε η Καθημερινή. Και το αξίζατε. Αν και είστε γιατρός, μάθατε πολύ γρήγορα να υπερασπίζεστε σαν κορυφαία δικηγόρος το δίκιο των χαμένων ψυχών. Φέτος μπήκατε στην πολιτική και το επιβεβαιώσατε: μαθαίνετε πραγματικά πολύ γρήγορα. Πριν καλά καλά βγείτε στο κλαρί τα χρησιμοποιήσατε όλα τα μισόλογα, τα επαμφοτερίζοντα, τις ημιδιαψεύσεις, την καλωσυνάτη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες.

Θα αποδειχτείτε πολιτικά επικίνδυνη; Δεν ξέρω… ως επιστήμων νομίζω ναι αλλά ως συγγραφέας θα πω ίσως και όχι. Τέλος πάντων, θα προτείνω να το βάλουν σε διαβούλευση. Μη νομίζετε, δεν είμαι καμιά αφελής, θέλω κι εγώ να διευρύνω το κοινό μου…».