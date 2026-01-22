«Η προστασία των εργαζομένων είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας», ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, σε βίντεο που ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, «είναι η τέταρτη χώρα με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα σε μια περίοδο που τα τελευταία χρόνια έχουμε 509.000 επιπλέον εργαζόμενους».

Συγκεκριμένα, ο κ. Καραγκούνης σημείωσε τα εξής:

«Η προστασία των εργαζομένων είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας. Μετά από τρεις δεκαετίες, εκσυγχρονίσαμε το πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Παράλληλα, εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους, δίνοντας έμφαση στις πιο επικίνδυνες δραστηριότητες, όπως είναι οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, γιατί οι κανόνες υγείας και ασφάλειας δεν μένουν στα χαρτιά.

Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, είναι η τέταρτη χώρα με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και, μάλιστα, σε μια περίοδο που τα τελευταία χρόνια έχουμε 509.000 επιπλέον εργαζόμενους.

Δεν θέλουμε μόνο περισσότερες δουλειές, αλλά θέλουμε και οι δουλειές αυτές να είναι ασφαλείς.

Στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά-Περάματος, όπου με την υπουργό αυξήσαμε τις αποζημιώσεις των Μικτών Επιτροπών Ελέγχου, εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους, με αποτέλεσμα να μην έχουμε κανένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα ολόκληρο το 2025, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε, για να γίνει η πρόληψη αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εργασιακού χώρου».