Ανδρας έβγαλε καραμπίνα και απείλησε παιδιά επειδή έκαναν φασαρία.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, καταγράφεται η στιγμή που ο εν λόγω άνδρας βγαίνει εκνευρισμένος από το σπίτι του, σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης, κρατώντας μία καραμπίνα στο χέρι.

Ο ένοπλος βγαίνει από το σπίτι του και κατευθύνεται με το όπλο στο χέρι στο απέναντι παρκάκι.

Εκεί, όπως ανέφεραν μαρτυρίες, βρίσκονταν μία παρέα ανήλικων παιδιών, η οποία φαίνεται πως έκανε φασαρία και ενόχλησε τον άνδρα.

Ο ένοπλος αφού εκφόβισε τα παιδιά με την καραμπίνα, επέστρεψε στην κατοικία του.